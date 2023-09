Beim Sparkassenempfang traf Waldviertel auf Wien

Man kann es auch als Pre-Event bezeichnen, denn immer im Vorfeld der Eröffnung von Waldviertel pur findet die Veranstaltung „Waldviertel trifft Wien“ statt. Für die Gäste ist es eine Gelegenheit zu Plaudern und die Waldviertler Spezialitäten beim Brunch zu genießen. Die Direktoren Johannes Scheidl und Peter Hochleitner stellten bei der Begrüßung die Intentionen der größten Regionalbank des Waldviertels vor. „Die entspannte Atmosphäre in den Räumlichkeiten des historischen Gebäudes trägt dazu bei, dass wir nach produktiven Gesprächen in guter Stimmung zur Eröffnung auf den Rathausplatz gehen können“, so Scheidl.