Stift Zwettl: Schutzpatronin wurde gefeiert

Die Barbarafeier im Dezember gilt als Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 (AAB4) der Liechtensteinkaserne in Allentsteig. Die Stiftskirche und das Cellarium des Stiftes Zwettl dienen seit vielen Jahren als Veranstaltungsort für die traditionelle Bataillonsfeier. In historischen Gewändern erfolgte der Einzug der Landsknechte, des Herolds und der Heiligen Barbara.

Seit mehreren Jahren stellen sich Maturantinnen aus den Höheren Schulen der Franziskanerinnen in Zwettl für die Rolle der Heiligen Barbara zur Verfügung. Isabell Macho führte heuer das Schwert mit sicherer Hand und erhob die neuen Offiziere und Unteroffiziere in den ehrenvollen Stand der Stuckmeister und Büchsenmeister. Weitere verdiente Persönlichkeiten wurden durch die „Heilige Barbara“ zu Ehrenstuckmeistern und Ehrenbüchsenmeistern ernannt. Unter den Geehrten befanden sich auch Stiftsabt Johannes Maria Szypulski und Christoph Mengl aus Zwettl.

Der Ehrengast, Landesrat Ludwig Schleritzko, wies auf die Bedeutung der traditionellen Feier für die Artillerie hin: „Österreichs Sicherheit ist kein statischer Zustand. Es bedarf viel Mühe, aber auch Mut, diesen Zustand aufrecht zu erhalten.“ Bataillonskommandant Michael Vitovec blickte auf die Aufgaben des Bataillons im vergangenen Jahr zurück: „Während des Corona-Einsatzes waren unsere Soldaten vielfältig, aber vor allem beim Betreiben von Teststationen im Einsatz. Dazu folgte die Beteiligung an Assistenzeinsätzen an der Ostgrenze, aber auch an Auslandseinsätzen wie beispielsweise in Mali. Im Bereich der Rekrutenausbildung waren wir sehr gefordert. Die Ausbildung der vielen Grundwehrdiener sollte den Wehrdienstleistenden die Wichtigkeit ihres Dienstes vor Augen führen“, betonte der Bataillonskommandant. „Heute ist es mir ein besonderes Anliegen, allen Kader angehörigen dafür zu danken. Sie waren immer da und haben großes Durchhaltevermögen bewiesen.“ Der Festakt wurde von der Militärmusik Niederösterreich unter dem Zwettler Bernhard Weiss begleitet.

