Fasten für den guten Zweck im Bezirk Zwettl

Am 22. Februar beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit – für die Katholiken eine Zeit des Entsagens und der Reinigung, die vierzig Tage lang auf das Osterfest vorbereiten soll. Der bewusste Verzicht auf Fleisch, Süßes und Genussmittel wie Kaffee und Alkohol hat allerlei positive Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit.

Wer fastet, kann aber nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern auch anderen. Diesem Grundsatz folgen die vielen Ehrenamtlichen in Pfarren und karitativen Organisationen, die alljährlich zu den beliebten Fastensuppensonntagen einladen. Der Genuss schmackhafter Suppenkreationen lässt sich so mit einem guten Zweck gut vereinen.

Auch im Bezirk Zwettl gibt es in einigen Pfarren die Gelegenheit, gesunde Fastensuppen zu verkosten und mit den dabei geleisteten freiwilligen Spenden bedürftige Mitmenschen zu unterstützen.

Spenden kommen karitativem Zweck zugute

In Stift Zwettl, Grafenschlag und Groß Gerungs werden die Suppensonntage von der Caritas-Sozialstation Zwettl organisiert. In Zwettl findet der Suppensonntag am 26. Februar von 9 bis 12 Uhr im Pfarrheim der Pfarre Stift Zwettl statt. Das Fastensuppenessen hat in Stift Zwettl schon eine lange Tradition und wäre ohne die tatkräftige Mithilfe der vielen ehrenamtlichen Köchinnen nicht vorstellbar. Die Pfarre Grafenschlag veranstaltet ihren Suppensonntag am 12. März von 10 bis 11.30 Uhr vor der Kirche. Zur Auswahl gibt es dabei verschiedene Suppen, wie zum Beispiel Kürbis- und Knoblauchcremesuppe, Gulasch- und Fritattensuppe, auch Mehlspeisen und Kaffee bzw. Tee.

„Die Spenden kommen den jeweiligen Caritas-Sozialstationen zugute oder werden für den Ankauf von Pflegebehelfsmitteln verwendet“, schildert Erwin Silberbauer, Caritas-Regionalleiter von „Pflegen und Betreuen Zuhause“. Die Spenden, die beim Suppensonntag am 12. März in Groß Gerungs gesammelt werden, kommen nicht nur der örtlichen Caritas-Sozialstation, sondern auch einer schwerkranken MS-Patientin zugute.

Fastenzeit als Beginn einer gesünderen Lebensweise

Erwin Silberbauer lädt nicht nur andere ein, die Suppensonntage zu besuchen und damit einen ersten Schritt zu einer bewussteren Ernährung zu setzen. Auch er selbst sieht die Fastenzeit als möglichen Beginn einer Lebensstilveränderung. „Fastenzeit bedeutet, bewusster und gesünder zu leben, aber wichtig ist, ein ganzes Jahr hindurch auf Körper, Geist und Seele zu achten und es nicht auf die Fastenzeit zu beschränken. Jedoch ist die Fastenzeit ein guter Zeitpunkt, zu beginnen“, meint Silberbauer.

Auch in der Pfarre Arbesbach werden am 1. Fastensonntag, dem 26. Februar, köstliche Suppen für einen karitativen Zweck angeboten. Wie Dechant Andreas Büringer erklärt, wird mit den Einnahmen des Suppensonntags jedes Jahr ein anderes karitatives Projekt unterstützt. „Wir machen uns immer gemeinsam aus, für welchen guten Zweck wir Spenden sammeln wollen. Heuer geht der Reinerlös an die Kinderburg Rappottenstein“, informiert Büringer, für den in der Fastenzeit der Verzicht, das Gebet und das Teilen mit den Mitmenschen im Mittelpunkt stehen werden.

Die Kinderburg Rappottenstein des Roten Kreuzes unterstützt Familien mit chronisch kranken oder schwerkranken Kindern oder Eltern und Familien, die den Tod eines nahen Familienangehörigen zu verarbeiten haben.

