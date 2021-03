Die Ratscherkinder im Bezirk Zwettl werden auch heuer wieder auf eine Geduldsprobe gestellt. Nachdem im Vorjahr dieser Brauch coronabedingt nicht durchgeführt werden konnte, gibt es für heuer die Erlaubis zur Durchführung dieser Tradition seitens der Diözese. Diese „Berufsausnahme“ ist jedoch mit strikten Auflagen verbunden: Zwei Meter Abstand halten, das Tragen von FFP2-Masken und das Absammeln nur von einem dafür ausgewählten Ratscherkind. Die Häuser dürfen aber nicht betreten werden. Als Alternative könnte das vorjährige „Ratschen in Patschen“ wiederholt werden.

Nur kleine Gruppen unterwegs

In der Pfarre Schwarzenau werden, so wie seit Jahren, das Ratschen am Karfreitag und Karsamstag auch heuer wieder die Kinder übernehmen. „Sie sind aber entweder alleine oder in kleinen Geschwistergruppen unterwegs. Die jüngeren Ministranten werden von ihren Eltern begleitet. Es wird also eher ein Spaziergang mit der Ratsche“, erklärt Reinhard Poppinger, der Pfarrgemeinderats-Obmann-Stellvertreter der Pfarre Schwarzenau. Die genaue Einteilung der Ratscher werde von Isabella Decker, die auch die Ministranten für die Gottesdienste einteilt, durchgeführt.

Die Ministranten sind in Schwarzenau am Karfreitag um 6, 12 und 18 Uhr, am Karsamstag um 6 und um 12 Uhr unterwegs, um mit den Ratschen die Glocken, die ja bekanntlich in dieser Zeit nach „Rom fliegen“, zu ersetzen und die Bevölkerung zum Gebet zu rufen.

Ratscher-Sprücherl per Whatsapp

Am Nachmittag wird dann das traditionelle „Absammeln“ durchgeführt. „Darüber werden die Pfarrangehörigen über die Whatsapp-Pfarrgruppe, per SMS oder Mail in der Karwoche informiert. Damit soll eine kontaktlose Übergabe von Geld, Ostereiern und Süßigkeiten gewährleistet werden. Diese ‚Spende‘ kann dann vor dem Haus deponiert werden“, betont Poppinger.

Diese Vorgangsweise gelte auch für das acht Häuser umfassende Madisch. Hier wird eine Mutter ihre beiden Kinder zum Ratschen bringen. Seit Generationen werden auch die „Ratscher-Sprücherl“, die die Kinder bei ihren Einsätzen aufsagen, weitergegeben. „Diese bekommen sie vor ihrem Einsatz per Whatsapp zum Auffrischen bzw. zum Lernen.“

Die Gottesdienste zu Ostern werden in dieser Pfarre natürlich genau nach den Corona-Vorgaben durchgeführt.

Ministranten und Jungscharkinder

Die Einteilungen der Ratscherkinder in der Pfarre Großgöttfritz werde traditionell in den acht Orten, die zur Pfarre gehören, gemacht. Es sind dafür die Ministranten und die Jungscharkinder zuständig.

Die Gottesdienste zu Ostern werden ebenfalls mit den bereits geltenden Maßnahmen durchgeführt – außer es gebe bis dahin noch andere Weisungen.

Die Kinder und Jugendlichen werden auch in der Stadt Zwettl den Brauch des Ratschens durchführen. Natürlich unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen.

Ratschen – eine Perspektive

In den Pfarren, die von Dechant Andreas Bühringer geleitet werden, werden an den Kartagen die Ministranten und Kinder aus den Ortschaften mit ihren Ratschen unterwegs sein. „Wir hoffen, dass das mit allen Auflagen, die dabei erforderlich sind, stattfinden kann“, meint Bühringer. Wichig sei ihm, dass es wieder Perspektiven gibt. „Die brauchen die Menschen, nicht immer nur Lockdowns.“

Kein Absammeln in Armschlag

In der Pfarre Sallingberg kümmern sich Maria Schulmeister im Ort Sallingberg und Cornelia Juster in Armschlag um die Ratscher. Cornelia Juster macht das schon seit 13 Jahren. Vor Corona waren in Armschlag immer sechs bis acht Kinder mit Ratschen und Warnwesten unterwegs. Im Vorjahr war das nicht möglich und man überlegte sich die kreative Alternative: „Ratschen in Patschen“, wobei die Kinder daheim zu bestimmten Zeiten geratscht haben.

Diese Alternative könnte auch heuer wieder durchgeführt werden: In den sieben Häusern, in denen es Kinder gibt, ratschen diese vom Balkon oder vom Schlafzimmerfenster. Dadurch fällt auch das Problem mit Masken und Abstand weg. Nachteil: Die Kinder können nichts absammeln.

Brauch als Privatintiative

In der Pfarre Kirchschlag wurde das Ratschen schon immer ohne Mithilfe durch die Pfarrgemeinde, sondern als Privatinitiative von einzelnen Familien mit den Kindern organisiert. Deshalb ist es noch unsicher, ob heuer geratscht werden wird.

Vinzenz und Xaver Siegl sind im Vorjahr mit ihrer Mama Simone als außerordentliche Ratscher durch das Ortszentrum von Ottenschlag gegangen. Viele Anwohner haben sich über die Durchführung dieses alten Brauchs gefreut. Pfarrer Andreas Hofmann meint dazu, dass laut dem Ordinariat der Diözese St. Pölten das Ratschen erlaubt sei, jedoch ohne die Häuser zu betreten. „Es werden sich sicher wieder einige Kinder finden, die als Ratscher durch die Straßen ziehen und vor den Türen ihren Ratscherspruch aufsagen. Dafür wird es wahrscheinlich die eine oder andere Belohnung geben“, ist Pfarrer Hofmann überzeugt.

Lange Familientradition

Bei der Familie Hahn in Kainrathschlag hat das Ratschen-Gehen eine lange Tradition. Schon Vater Andreas Hahn ging etwa 1980 mit seinem Freund im Dorf ratschen. Seine 13-jährige Tochter Lena ist nun bereits das siebente Jahr ein Ratscher und ihr Bruder Rafael begleitet sie seit mittlerweile fünf Jahren.

Im Vorjahr, durch die strengen Auflagen bedingt, konnten sie erstmals nicht von Haus zu Haus ziehen, auf das Ratschen wurde trotzdem nicht verzichtet. Die Kinder verabredeten sich und gingen immer zur selben Zeit vor ihr Haus, um dann gemeinsam zu ratschen. Heuer freuen sie sich aber schon wieder auf das gemeinsame „Zum Gebet rufen“, wenn auch unter Einhaltung der Coronaregeln. „Es ist doch ein Osterbrauch, den wir nicht missen möchten“, meinen Lena und Rafael Hahn.