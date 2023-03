Frohlocken über Rückkehr der Zwettler „Bachtage“

Samstag bei der Abendmesse und Sonntag nachmittags beim Kirchenkonzert zauberten Gabriele Kramer-Webinger an der Orgel und Joachim Adolf als Leiter am Dirigentenpult große Konzertatmosphäre in das Zwettler Kirchenschiff.

Die Vorabendmesse mit Pfarrmoderator Janusz Wrobel erhielt durch das Männerensemble der Bachtage gemeinsam mit Gabriele Kramer-Webinger an der Orgel und Alfred Koller als Kantor eine musikalisch-spirituelle Unterstützung und Aufwertung. Am Sonntag um 17 Uhr war es dann wieder soweit. Das eigentliche Festkonzert konnte beginnen.

Emotionale Rückkehr der Vokalisten

„Vor vier Jahren, 2019, feierten wir zuletzt die 20. Zwettler Bachtage. Dann lag alles brach. Die Zwettler Vokalisten vermissten die gemeinsamen Proben. Die Kinder des Kinderchores durften nicht mehr singen. Jetzt geht es mit den 1. Bachtagen nach Corona weiter,“ eröffnete mit emotioneller Stimme Joachim Adolf den Neubeginn der Zwettler Bachtage.

Allgemeiner Tenor: „Die Zwettler Vokalisten singen wieder. Gott sei Dank!“ Neben Chorälen und Johann Sebastian Bachs „Die Kunst der Fuge“ kam auch ein Werk des Bachverehrers Max Reger zur Aufführung. Den krönenden Abschluss bildete eine berühmte Bachkantate.

Das Teva Quartet aus Wien, unterstützt durch Anna Holzmann mit ihrer Oboe, den Zwettler Vokalisten, gemeinsam mit Mezzosopranistin Christina Kramer sowie Bariton Gerald Höbarth und natürlich Gabriele Kramer-Webinger an der Orgel, glänzte bei der Bach-Kantate „Jesus nahm zu sich die Zwölfe“. Die Kantate war 1723 ein Probestück für Bachs Bewerbung um das Amt des Thomaskantors in Leipzig und wurde erstmals vor rund 300 Jahren aufgeführt.

Abschließend beendete Konzertleiter Joachim Adolf die einmalige Vorführung mit den Worten: „Ohne Gabi Kramer-Webinger gäbe es keine Bachtage oder ,Klassik um fünf‘.“

