Holzbau mit viel Kreativität aus Zwettl

Das Unternehmen „Kreativer Holzbau“ in Zwettl hat sich seit der Gründung im Jahr 1986 von der traditionellen Tischlerei zu einem mittelständischen Spezialisten mit breitem Leistungsspektrum rund um das Thema Holz entwickelt.

„Der Schwerpunkt auf Holz ist ganz einfach mit meiner eigenen Ausbildung gekommen“, meint Geschäftsführer Christoph Kastner, der Tischler und Zimmerer gelernt hat. „1986 habe ich mich selbstständig gemacht. Die Firma ist daraufhin zufällig gewachsen. Ich hatte Lehrlinge, die dann nicht aufgehört, sondern weitergearbeitet haben“, schmunzelt Kastner. Die 2001 realisierte Erweiterung des Betriebs mit entsprechender Aufstockung der Werkstattkapazitäten ermöglicht neben der Herstellung einzelner Komponenten wie Holz-Glas-Konstruktionen oder Fenstern und Türen die Produktion komplett aufbaufertiger Häuser.

Von Strohballen bis zu Wintergärten

Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser mit Strohballendämmung, Um- und Zubauten, Wintergärten, Fenster und vieles mehr gehören zum Portfolio von „Kreativer Holzbau“. Aktuell 18 holzbegeisterte Mitarbeiter und jahrelang erworbenes Holz-Know-how sind die Zutaten für den Erfolg. Unter einem Dach werden in Zwettl Zimmerei, Tischlerei, Dachdeckerei und Spenglerei vereint.

„Uns sind zukunftsweisende Lösungen wichtig, die mit Qualität und moderner Bautechnologie gleichermaßen überzeugen“, so Christoph Kastner. Sei es nun der Ausbau von bisher nicht genutzten Dachböden oder ein harmonischer Zubau zu einem bestehenden Wohnhaus.

Das Team freut sich, dass realisierte Projekte im Lauf der Jahre immer wieder mit Nominierungen wie für den Holzbaupreis 2016 oder den Anerkennungspreis 2014 honoriert wurden. „Die Auszeichnungen sind für uns eine schöne Bestätigung, dass wir mit unserer Mischung aus innovativem Anspruch und handwerklicher Qualität auf dem besten Weg sind“, sagt Christoph Kastner.

Wie Kastner Kreativität im Holzbau definiert? „Wir nehmen verschiedene Materialien und kombinieren sie, wie eben Holz, Glas und Metall. So kriegt man Unikate und sicherlich nichts von der Stange“, sagt Kastner. Dabei sei ein sensibler Umgang mit Umgebung und Bestand ebenso wichtig wie die kreative Verwendung modernster Technik.

Nachhaltigkeit als Schwerpunkt

„Wir sehen uns als Pioniere im innovativen Einsatz von Holz als elementarem Baumaterial und setzen auf konsequente Nachhaltigkeit.“ Die Nachhaltigkeit kommt mit dem Holz ganz automatisch, ist aber ein dezidierter Schwerpunkt von Kastner und Team.

Holz schneidet als lebendiger und nachwachsender Rohstoff in seiner Energiebilanz glänzend ab und schafft dazu ein behagliches und gesundes Raumklima, so der Geschäftsführer. Die unzähligen gebauten Einfamilienhäuser in Passiv- und Niedrigenergiebauweise sind dafür ein gutes Beispiel.

Nachhaltigkeit mit viel Gestaltungsspielraum

„Unsere Niedrigenergiehäuser, die alle passivhaustauglich sind, werden als Grundgerüst in Holzriegelbauweise vorgefertigt und auf der Baustelle mit Strohballen, Zellulose oder Holzwolle gedämmt.“ Die Holzriegelbauweise hat durch ihren hohen Grad möglicher Vorfertigung wie das Anbringen der äußeren Beplankung, von Installationen oder Dampfsperren eine extrem kurze Bauzeit mit entsprechend reduzierten Baukosten.

Weitere Vorteile sind der kreative Gestaltungsspielraum für Details wie Fenster-/Türgrößen und die Flexibilität bei nachträglichen Änderungswünschen im Innenbereich. Der Einbau zusätzlicher Rippen ist jederzeit problemlos möglich, erklärt Kastner.

Ein Passivhaus, das Kastner und Team als ausführendes Unternehmen umgesetzt haben, ist das Haus Eichgraben 8, auch genannt „Haus unter der Eiche“. Geplant wurde es vom Architekten Juri Troy. Die auskragende Holzkonstruktion liegt auf sechs Stützen und ist nur minimal unterkellert. Das Haus in Hanglage strahlt trotz bescheidener Ausmaße räumliche Großzügigkeit aus und mutet teilweise japanisch an.

„Trotz geringem Budget des Bauherren konnten wir etwas Großartiges realisieren. Der Unterbau für das ganze Haus war relativ aufwendig. Isoliert haben wir das Haus mit Holzwolle.“

Das „Haus unter den Eichen“ in Eichgraben wurde 2014 beim NÖ Holzbaupreis nominiert und hat einen Anerkennungspreis erhalten.

