Kalkgrub: 36-jähriger Biker verstarb an Unfallstelle .

Ein 36-jähriger Motorradlenker aus Ottenschlag verstarb nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Unfallstelle. Der tragische Unfall ereignete sich am 21. Juni gegen 17.18 Uhr in Kalkgrub bei der Kreuzung L78/L8259.