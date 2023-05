Schönbach: Großvater und eineinhalbjähriges Enkelkind schwer verletzt

Warum die Traktor-Seilwinde am Samstag, 27. Mai gegen 17.30 Uhr auf die beiden stürzte, ist ungeklärt. Als die Feuerwehr Schönbach als erstes mit 25 Mann am Unfallort eintraf, waren Großvater und Enkelkind befreit. Laut Feuerwehr Schönbach war der 75-Jährige bei Bewusstsein, das eineinhalb-jährige Kind bereits im Haus und ohne Bewusstsein. Als Ersthelfer brachten die Mitglieder der Feuerwehr das Kind in die stabile Seitenlage. Nach Eintreffen der Rettungskräfte und Erstversorgung wurde das Kind mit dem Hubschrauber ins Kinder-Klinikum Linz gebracht, der 75-Jährige wurde ins LKH Zwettl eingeliefert. Laut Polizei bewegte sich das Kind bei ihrem Eintreffen in Schönbach bereits wieder.

