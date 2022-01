Groß Gerungser Sportplatz von Auto umgepflügt

Eine sehr unliebsame Überraschung gab es am vergangenen Montag für die Mitglieder des USV Groß Gerungs: Unbekannte drifteten mit einem Pkw am Tainingsplatz herum. Die Furchen am Rasen lassen einen größeren Schaden vermuten – derzeit liegt noch Schnee am Platz und dadurch kann noch nicht das genaue Schadensausmaß festgestellt werden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wird in Erwägung gezogen.

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak