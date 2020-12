Die SPÖ-Bezirksorganisation Zwettl trauert um einen großen Sozialdemokraten, engagierten Kommunalpolitiker und Gewerkschaftsfunktionär: Erich Mautner verstarb am 20. Dezember im 84. Lebensjahr.

Mautner war seit 1957 Parteimitglied, über viele Jahrzehnte Funktionär, Vorsitzender der SPÖ Kirchberg an der Wild. 1985 wurde er in den Gemeinderat der Marktgemeinde Göpfritz einberufen. Ab 1989 war er Geschäftsführender Gemeinderat ab 1990 Ortsvorsteher der Katastralgemeinde Kirchberg. Von 2005 bis 2010 war er Bürgermeister in Göpfritz.

Der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Herbert Kraus zeigt sich tief betroffen über den Verlust des sozialdemokratischen Urgesteins: „Erich Mautner hat sich über Jahrzehnte mit aller Kraft für die Sozialdemokratie in Göpfritz an der Wild und im Bezirk Zwettl eingesetzt. Von all seinen Leistungen seien hier vor allem sein Engagement für die Menschen seiner Heimatgemeinde sowie seine Tätigkeiten als Kommunalpolitiker und Gewerkschaftsfunktionär im Bezirk Zwettl hervorgehoben. Wir werden ihm und seiner Arbeit stets ein ehrendes Andenken bewahren."

SPÖ-Regionalgeschäftsführer Josef Kromsian schlägt in die selbe Kerbe: „Erich Mautner war ein Sozialdemokrat der alten Schule mit Handschlagqualität. Er wird der Bewegung in bester Erinnerung bleiben."