Ehemaliger Pfarrer Stefan Ratzinger ist verstorben

Stefan Ratzinger, der langjährige Pfarrer von Bad Traunstein, starb an den Folgen einer schweren Krankheit. Der gelernte Tischler Stefan Ratzinger wurde als Spätberufener 1974 zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Einsätzen als Kaplan führte ihn der Weg als Pfarrer ins Waldviertel: 1980 in die Pfarre Münchreith/Thaya und schließlich nach Bad Traunstein, verbunden mit Schönbach und Gutenbrunn.

Als Nachfolger des großen Künstlerpfarrers Josef Elter schaffte es Stefan Ratzinger, durch seine ruhige, doch bestimmte Art, das künstlerische Werk Josef Elters hochzuhalten und dennoch eigene, kreative Akzente zu setzen. Die Innenrenovierung der Pfarrkirche und Reaktivierung der alten Kirche als Wochentagskapelle tragen seine Handschrift.

Stefan Ratzinger machte sich allerdings speziell als über die Pfarrgrenzen beliebter Seelsorger und wohltuender Gesprächspartner einen Namen: Weltoffen, herzlich, natürlich, interessiert an den Menschen und ihrer Geschichte, kontaktfreudig, lebensfroh, vital, humorvoll, tief gläubig, klug, aufmerksam, zutiefst menschlich, einfühlsam, zugänglich und geduldig – so bleibt Stefan Ratzinger in Erinnerung.

Neben seiner Tätigkeit als Pfarrer war Stefan Ratzinger auch überregional und sozial engagiert. Er war Mitarbeiter der Cursillo-Bewegung, fungierte als geistlicher Begleiter der Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten der Diözese St. Pölten und sorgte für die Aufnahme einer bosnischen Flüchtlingsfamilie im Jahr 1992.

Nach seiner Pensionierung im Jahr 2012 lebte er nicht mehr als Pfarrer, sondern als „Bruder Stefan“ in Ardagger Markt im Mostviertel.

Das Begräbnis von Stefan Ratzinger wird am 23. Oktober um 14 Uhr in der Pfarrkirche Stephanshart gefeiert, die Beisetzung erfolgt anschließend im Friedhof in Ardagger Markt. In der Pfarrkirche Bad Traunstein wird am 26. Oktober um 9 Uhr ein Requiem-Gottesdienst gefeiert, zu dem alle eingeladen sind.