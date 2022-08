Trauer in Ottenschlag Lebensweg-Obmann Konrad Friedl ist verstorben

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Foto: Anna Faltner/Leaderregion / shutterstock.com; New Africa

F ast zehn Jahre lang war Konrad Friedl Vorstandsmitglied in der Leader-Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau und war als Obmann des „Lebensweges„ sehr aktiv. Jetzt wird um den beliebten Kollegen und Wegbegleiter getrauert. Er verstarb am 24. Juli plötzlich im Alter von 75 Jahren. Seine Verabschiedung beginnt mit einem Gebet am 4. August um 11 Uhr in der Basilika Maria Taferl, um 11.30 Uhr beginnt das Requiem.