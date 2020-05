Große Trauer herrscht im Stift Zwettl und in den umliegenden Pfarren. Mit Pater Leo (Manfred) Ross verliert man einen bekannten und beliebten Ordensmann.

Sein Leben verlief durchaus spannend: Manfred Ross stammte aus Westfallen und wuchs in einer evangelischen Familie auf. Nach seiner Kindheit in Heilbronn, Bartenstein und Hannover maturierte er 1959 und begann nach seinem Wehrdienst mit dem Jusstudium in Frankfurt. 1975 erhielt er die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und führte bis 1998 eine eigene Anwaltskanzlei.

1997 konvertierte Ross zum römisch-katholischen Glauben und trat im Mai 1998 ins Zisterzienserstift Zwettl ein, wo er 1999 die einfachen Gelübde ablegt und 2000 mit dem Studium an der Theologischen Hochschule in Heiligenkreuz begonnen hat. Im August 2002 legte er die feierliche Profess ab, empfing im Juni 2005 die Diakonatsweihe und schloss kurz darauf das Studium mit seinem zweiten Magister-Titel ab. Der damalige Diözesanbischof Klaus Küng weihte Pater Leo am 16. Juni 2006 zum Priester.

Im Stift Zwettl war er mit großem Engagement und Fachkenntnis als Refektorar tätig und war dabei für den Speisesaal zuständig. Als „Gastmeister“ betreute er außerdem die Gäste im Stift.

Pater Leo erlitt am 4. Mai eine Gehirnblutung, an der er am 5. Mai im Landesklinikum Zwettl verstorben ist. „Wir sind wirklich sehr betroffen. Pater Leo war bis zuletzt sehr sportlich und fit. Seine Aufgaben hat der mit viel Elan und Ordnungsliebe ausgeführt“, betonte Abt Johannes Maria Suypulski. Pater Leo wird am 8. Mai von 11 bis 20 Uhr im Kapitelsaal des Klosters aufgebahrt. Sein Begräbnis findet am 9. Mai um 10 Uhr Corona-bedingt im engsten Kreis seiner Klosterfamilie statt.

Nach dem plötzlichen Tod von Pater Leo leben und arbeiten jetzt noch 16 Pater im Stift Zwettl.