Ältester Bär im Bärenwald ist tot

„Wir sind sehr traurig, dass wir unseren Tom nach so vielen Jahren verloren haben. Seit längerer Zeit habe Tom bereits mehrere Beschwerden gehabt, die das Team der Tierpfleger mit einer dem Alter angepassten Versorgung aber gut in den Griff bekam. Er laborierte schon lange an den Folgen seiner früheren schlechten Haltungsbedingungen: Das jahrelange Vorführen von Kunststücken hat bei ihm zu Problemen mit den Gelenken und Haltungsschäden geführt. Seine Hinterbeine wiesen eine Fehlstellung auf, und durch die falsche Ernährung war er auf einem Auge vollständig erblindet. Sein Gesundheitszustand wurde zwar nicht abrupt, aber seit dem Winter dann doch Schritt für Schritt schlechter. Irgendwann konnten auch die verabreichten Medikamente und Schmerzmittel keine Verbesserungen mehr erzielen. „Nach einer längeren Beobachtungsphase durch die Tierpfleger wurde gemeinsam mit unserer Tierärztin entschieden, Tom nicht leiden zu lassen und ihn am vergangenen Wochenende friedlich und in seinem gewohnten Umfeld zu erlösen“, sagt Sigrid Zederbauer, die Betriebsleiterin des Bärenwaldes Arbesbach.

Tom wurde 1988 im Tierpark von Ostrau in Tschechien geboren. Gemeinsam mit seinem Bruder Jerry wurde er im Alter von etwa vier Monaten von einem Dompteur gekauft und lebte bis 1993 in einem kommerziell geführten Tierpark, wo die beiden Bärenbrüder in der sogenannten „Bärenschule“ Kunststücke vor Publikum aufführen mussten. 1994 gründete ihr Besitzer den Zirkus „Golden Circus“. Von damals an waren Tom und Jerry ständig unterwegs, sie tourten im engen Zirkuswagen quer durch Europa.

Erst sechs Jahre später, im Jahr 2000, gelang es dem Land Niederösterreich, gemeinsam mit Vier Pfoten und dem Besitzer eine Einigung zu erzielen. Die beiden Bärenbrüder übersiedelten in den Bärenwald Arbesbach, wo sie zur Ruhe kommen und noch lange Jahre ein glückliches und bärenwürdiges Leben verbringen durften. Jerry verstarb bereits im Sommer 2020.

Mit seinem liebenswerten Wesen hat Tom nicht nur die Tierpfleger verzaubert, sondern auch das Herz der Besucher des Bärenwaldes erobert. Er machte regelmäßig lange Streifzüge durch sein Gehege und liebte es, im Teich zu plantschen. „In den letzten Jahren, als man ihm sein Alter und seine kleinen und größeren Beschwerden schon deutlich ansah, war es besonders berührend, Tom zu beobachten. Er war ein richtiges Stehaufmännchen. Es erstaunte uns immer wieder, wie resilient er war und wie oft er, schon ein bisschen zauselig, nach der Winterruhe mit neuen Kräften sein Leben genoss“, erzählt Zederbauer.

Der 35-jährige Senior hinterlässt nach seiner langen Zeit im Bärenwald auf jeden Fall eine riesige Lücke. „Es ist sehr schwer, ein Tier gehen zu lassen, vor allem, wenn man es so lange kannte und wirklich lieben gelernt hat. Wir werden unseren sanftmütigen Tom auf jeden Fall niemals vergessen“, so Zederbauer.

Der Bärenwald Arbesbach ist eines von mehreren Bärenschutzzentren von Vier Pfoten. Derzeit leben mit Brumca, Erich und Mark hier drei Braunbären auf insgesamt 14.000 Quadratmetern. Für Besucher gibt es täglich zwischen 10 und 18 Uhr wieder die Möglichkeit, diese faszinierenden Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Jeden Mittwoch und Freitag um 15 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr findet eine Führung (auch ohne Voranmeldung) statt.

