Sabine Hahn startet mit knapp 50 beruflich neu durch

„Ich habe erkannt, dass es noch weitere Kapitel in meinem Leben gibt, die ich brauche, um meine Lust am Gestalten umsetzen zu können. Die Entscheidung, das auch zu tun, war nicht einfach“, betont Sabine Hahn, die in wenigen Wochen ihren 50. Geburtstag feiert und jetzt ihr eigenes Beratungsunternehmen führt. Hier bietet sie Unternehmensberatungen, psychologische Beratung mit Einzelcoachings und auch Workshops im Bereich Personalmanagement, Konflikt- und Stresskompentenz sowie Supervisionen an.

„Man weiß ja, was man aufgibt, wenn man in einer solchen Position in einem gesunden und erfolgreichen Unternehmen so lange gearbeitet hat. Aber ich habe auf mein Herz gehört und diese Entscheidung, die ich Ende Februar 2022 getroffen habe, fühlt sich einfach richtig an“, meint Hahn, die 2012 von Weitra nach Rappottenstein der Liebe wegen übersiedelt ist. Ihr Gatte Günther führt hier ein Säge- und Leimholzwerk, das Ehepaar hat ein zehnjähriges Kind.

Sabine Hahn will gestalten und Menschen bei privaten und beruflichen Themen und Unternehmen mit ihrer Expertise und Erfahrungen unterstützen.

„Die Ausbildung zur Trauer- und Sterbegebleitung ist eine Herzensangelegenheit. Ich wollte mich noch intensiver mit dem Thema Sterben auseinandersetzen, denn durch die Arbeit meiner Mutter im Pflegeheim hatte ich die Endlichkeit immer vor Augen“, erklärt Hahn.

Die Absolventin der Handelsakademie in Gmünd, die neben ihrem Beruf bei der Firma Leyrer + Graf das Studium Personalmanagement und Organisationsentwicklung abgeschlossen und auch sieben Jahre bei der Firma Eaton (damals noch Moeller) gearbeitet hat, ist mit ihrem neuen beruflichen Wirkungsbereich sehr glücklich. „Ich habe ja noch viele aktive Jahre vor mir“, lacht die Rappottensteinerin, die immer mit ihrer Heimatstadt Weitra verbunden sein wird. „Weitra ist für mich die schönste Stadt Österreichs, hier ist mein Ursprung und hier leben die Eltern und mein Bruder mit seiner Familie.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.