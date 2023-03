Erfahrungsaustausch der Lebensweg-Partner

Der zweite Partnerstammtisch umfasste ein leidenschaftliches Referat eines Wandergastes, Best Practice Beispiele von drei Gemeinden, die Erfahrungen eines langjährigen Wanderbeauftragten und einen gemütlichen Erfahrungsaustausch im Gesundheitshotel Bad Traunstein.

Am Montag, dem 27. Februar, begrüßte Obfrau Christina Martin zahlreiche Lebenswegpartner in Bad Traunstein. Das vorbereitete Programm war so facettenreich, wie auch die Lebenswegregion selbst.

Den Start machte Gastbloggerin und Lebensweg-Superfan Sabine Wolfinger. Ihre Arbeitskolleginnen beschenkten sie zur Pension mit dem Lebensweg-TourenTAGEbuch. Ihr Resümee nach über 260 km und 13 Etappen: „Der Lebensweg ist das schönste Geschenk in meinem Leben, was ich je bekommen habe.“ Sabine Wolfinger berichtete über ihre Erfahrungen und Eindrücke vom Lebensweg.

Die Gemeinden Yspertal, Gutenbrunn und Bad Traunstein stellten ihre Lebenswegstationen als Best Practice Beispiele vor. Zukünftig soll jedes Etappenthema auch mittels Stationen inszeniert werden.

Essenziell für den Lebensweg ist auch die Wegewartung. Obfrau Christina Martin dankend: „Ein großes Dankeschön ergeht an die tatkräftigen Wanderbeauftragten der 23 Lebensweggemeinden.“ Aus den alltäglichen Erfahrungen berichtete Andreas Frey, welcher in Maria Taferl die Wegewartung für alle Gemeindewanderwege über hat. „Die Leute müssen wissen, wem sie falsche Beschilderungen oder weiteres Feedback geben können.“ so Andreas Frey.

Bevor es zum gemütlichen Erfahrungsaustausch überging wurde der Service seitens Verein für die Partnerbetriebe dargestellt. Die Partner haben die Möglichkeit über die Lebensweg-Medien zu werben oder auch Unterstützung zur Ausarbeitung von speziellen Lebenswegangeboten für ihre Gäste zu bekommen.

Alles in allem war es ein erfolgreicher zweiter Partnerstammtisch – die Lebenswegregion ist für den Saisonstart im Frühjahr bestens vorbereitet.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.