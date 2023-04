Natur hilft beim Eierfärben

NÖN-Mitarbeiterin Adelheid Kamin macht es vor und schickte uns ihre Tipps in den Newsroom. „Einfach einen Sud mit Zwiebelschalen aufkochen, dann die Eier im Sud hart kochen“, so Kamin. Diese Muster erhält sie, weil sie die Eier in ein Netz wickelt (etwa von Zitronen, Orangen, Zwiebeln oder Knoblauch), bevor sie die Eier im Sud hart kocht. Nach dem Kochen das Netz entfernen und die Eier mit Schmalz abreiben, damit sie einen schönen Glanz bekommen. „Gelb kann man die Eier in einem Kurkumasud färben und blau in einem Heidelbeersud, das ist weniger bekannt“, so Kamin.

