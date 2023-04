Bezirk Zwettl: Wald und Teich leiden massiv

Stark betroffen von der Trockenheitsperiode der letzten Wochen ist der Wald, wie Markus Reichenvater, Forstdirektor auf Gut Ottenstein, erläutert: „Die Forstwirtschaft ist besonders gefordert. Die Bäume, die heute gepflanzt werden, müssen bis zu ihrer Nutzung mit großen Veränderungen zurechtkommen.“ Der Wald reagiere auf die Trockenheit der letzten Jahre mit weniger Zuwachs und höherer Anfälligkeit für Krankheiten. Der massive Befall vieler Fichtenwälder mit dem Borkenkäfer werde vom Klimawandel beschleunigt.

Artenreiche Wälder sind ein Beitrag zum Klimaschutz

Auf Gut Ottenstein wird bereits seit vielen Jahren auf mehr Artenreichtum im Wald gesetzt – und das aus gutem Grund, so Reichenvater: „Ein gesunder Wald schützt vor Naturgefahren, sorgt für sauberes Wasser, holt das Treibhausgas CO₂ aus der Luft, reinigt die Luft und ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere“. Am Gut Ottenstein wird bereits seit Jahren auf für den jeweiligen Standort geeigneten Pflanzverbund gesetzt. Dennoch werde sich der Wald, so wie wir ihn kennen, in den kommenden Jahrzehnten massiv verändern, ist der Forstdirektor überzeugt.

Markus Reichenvater ist Forstdirektor auf Gut Ottenstein. Foto: Gut Ottenstein

Auch die Teichwirtschaft auf Gut Ottenstein, deren Hauptfisch der Karpfen ist, ist von Trockenheit und extremen Wetterereignissen betroffen. Das unterstreicht Fischereibiologe Bernhard Berger, der in Ottenstein für die Teichwirtschaft und die Stauseefischerei verantwortlich ist: „Als offene Aquakultursysteme stehen Teichwirtschaften generell in starken und nur bedingt kontrollierbaren Wechselwirkungen mit der Umwelt.“ Diese „Hotspots der Biodiversität“ würden in der Kulturlandschaft wichtige Funktionen im Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt ausüben.

Teichwirte agieren besonders vorausschauend

Zunehmend stünden die Teiche aber durch die wachsenden Populationen von Bibern und extremere Wetterereignisse nicht nur im Waldviertel unter Druck. „Die Trockenheit und die hohen Temperaturen sorgen für Wasserknappheit in den Teichanlagen. Ist die Wassertemperatur zu hoch oder sinkt der Wasserspiegel zu sehr, kann dies für die wechselwarmen Fische zur Gefahr werden“, ist Berger besorgt.

„Müssen vorausschauend agieren“, so Gewässerökologe Bernhard Berger. Foto: Gut Ottenstein

Es obliege den Teichwirten, hier im Einklang mit der Natur besonders vorausschauend zu agieren, indem mit den Wasserressourcen möglichst sparsam umgegangen werde. „Auch kann es bei sehr hohen Temperaturen im Sommer dazu führen, dass die Zufütterung ausgesetzt werden muss, was sich natürlich im Endgewicht der im Herbst abgefischten Fische auswirkt, niedrigere Gewichte sind die Folge“, erklärt der Fischexperte.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.