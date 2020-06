Mehr als ein „Tropfen auf den heißen Stein“ waren die Niederschläge in den letzten Wochen für die Felder und Wälder im Bezirk Zwettl nicht. „Die Trockenheit der letzten Monate kann nicht mehr aufgeholt werden“, zeigt der Obmann der Bezirksbauernkammer Zwettl, Dietmar Hipp, auf. „Wir erwarten heuer eine regelrechte Borkenkäfer-Katastrophe in den Wäldern.“

Dietmar Hipp macht vor allem die Situation in den Wäldern große Sorgen. „Die massiven Niederschlagsdefizite führen dazu, dass in den letzten zwei, drei Jahren auch dort Borkenkäferschäden auftraten, wo es bis dahin keine gegeben hat“, zeigt Hipp auf. Was der Käfer nicht ruiniert, würde die Trockenheit tun: Mindestens 50 Prozent der wieder aufgeforsteten Bäume würden durch die Trockenheit absterben.

Fichten helfen sich selbst

NOEN Für Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp kommt der Regen der vergangenen Tage zu spät.

Vor allem jene Bäume, die zum Einzelstammschutz gepflanzt werden, wie Lärchen, seien davon extrem betroffen. Die jungen Fichten würden die Trockenheit besser aushalten und dadurch wieder für Monokulturen sorgen. „Außerdem helfen sich die Fichten selbst mit ihren Notblüten, die jetzt alle zwei Jahre auftreten und damit für vermehrt Samen und sehr viel Blütenstaub sorgen. Normal blühen die Fichten alle fünf bis sieben Jahre“, erklärt Hipp, der bei den Waldbesitzern schon eine gewisse Resignation erkennen kann.

Jetzt gibt es ein Hilfspaket für niederösterreichische Waldbesitzer in der Höhe von einer Million Euro. Alleine im Bezirk Zwettl mussten diese in den letzten beiden Jahren Schäden im Ausmaß von 3.704 Hektar verkraften.

Rascher Abtransport wichtiger denn je

„In dieser angespannten Ausnahmesituation mit enormer Trockenheit und hohem Borkenkäferbefall ist es von größter Bedeutung, das anfallende Holz so rasch als möglich aus dem Wald heraus zu transportieren. Diesbezügliche Gespräche mit der Sägeindustrie zeigen bereits positive Wirkung“, erklärt Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner.

Für Dietmar Hipp sei diese Unterstützung wichtig und richtig, nur: „Das Schadholz vom Winter wurde abgeholt, aber das Abkommen endete mit 1. Juni. Dann wird vermutlich wieder das tschechische Rundholz zu den Sägewerken gebracht. Und das ist genau jener Zeitpunkt, wenn es mit dem Borkenkäfer extrem los geht.“

Probleme auch bei Kräutern und Getreide

Die 25 bis 50 Millimeter Niederschläge, die in den letzten Wochen im Bezirk Zwettl verzeichnet worden sind, kamen für den ersten Schnitt auf den Wiesen zu spät. „Die Bauern beginnen schon zu silieren, der Ertrag ist aber sehr schlecht. Das gilt auch für die Spezialkulturen für das Waldland wie Schnittlauch und Petersilie, die schon geerntet sind“, zeigt Hipp auf. Das Wintergetreide kam gut über den Winter, doch jetzt mache sich auch hier der fehlende Regen bemerkbar. „Wir rechnen auch hier mit Ertragseinbußen.“ Bei den Erdäpfeln sei bislang die Trockenheit kein Problem: „Da wird die Feuchtigkeit erst gebraucht, wenn das Kraut zu wachsen beginnt.“

Allgemein liege in der Land- und Forstwirtschaft die gesamte Hoffnung auf mehr Niederschlag: „Dann könnte der zweite und dritte Schnitt beim Grünland mehr Ertrag bringen, die Erdäpfel wachsen lassen und den Borkenkäfer eindämmen“, schaut Hipp besorgt in die Zukunft. „Beim Getreide kommt dieser Regen aber zu spät.“