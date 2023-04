Zwettls Bezirksbauernkammer-Obmann sieht die Wetterlage „entspannt“

Dietmar Hipp ist Obmann der Bezirksbauernkammer Zwettl und betreibt eine Landwirtschaft in Salling-stadt. Im Herbst hat er, wie jedes Jahr, auf seinen Äckern das Wintergetreide angebaut. Trotz der geringen Niederschläge der vergangenen Wochen ist er, was Qualität und Menge des Wintergetreides betrifft, noch nicht beunruhigt: „Das Wintergetreide kommt mit der Trockenheit besser zurecht als das Sommergetreide. Das Einzige, was man feststellen kann, ist eine leichte Farbveränderung, aber das ist nicht dramatisch.“

„Derzeit schrillen noch keine Alarmglocken“

Derzeit sei er, wie er sagt, noch tiefenentspannt. „Wenn es in den ersten zwei bis drei Wochen nicht oder nur wenig regnet, schrillen bei mir noch nicht die Alarmglocken. Verändert sich die Situation aber in den nächsten Wochen nicht, dann schaut die Situation schon ganz anders aus“, erklärt Hipp.

Trockenperioden haben auch Vorteile

Ist vom ausbleibenden Regen die Rede, kommen bei Dietmar Hipp Erinnerungen an das Vorjahr hoch. Da sei die Niederschlagsmenge im Frühjahr „eine Katastrophe“ gewesen. Gott sei Dank hätten die Niederschläge im Mai und Juni aber die Ernte des letztens Jahres gerettet. Regne es aber auch im Frühsommer nicht, sei die Lage ernst, „insbesondere aufgrund der Mächtigkeit der Böden bei uns im Waldviertel.“ Generell brächten Trockenheitsperioden aber auch Vorteile für den Ackerbau, meint Hipp. „Wenn eine Pflanze in Bedrängnis kommt, orientiert sie sich mit ihrem Wurzelsystem nach unten“, erklärt der Landwirt, der derzeit also Entwarnung gibt.

