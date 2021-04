Ein 78-Jähriger aus der Gemeinde Bad Traunstein wollte am 12. April gegen 10 Uhr mit seinem Traktor, an dem er ein Güllefass angehängt hatte, zwischen Spielberg und Kleingöttfritz rechts in einen Acker einbiegen. Hinter ihm fuhr der 73-jährige Lkw-Lenker und setzte zum Überholen an. Laut Polizei leitete er wegen des Gegenverkehres eine Notbremsung ein, prallte jedoch gegen das Güllefass. Der Lkw-Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht, der Traktorlenker suchte am Nachmittag das Spital auf.