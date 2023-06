E-Gitarren-Klezmer in Gutenbrunn

Truckerhaus-Leiter Erwin van Dijk erklärte bei der Begrüßung, die Ausstellungen (Roma, Jüdisches Erbe im Weinsberger Wald) könne man weiterhin besichtigen, allerdings nur nach Voranmeldung mit einer Führung.

Die Band benannte sich nach dem bereits verstorbenen jüdischen Klezmer-Musiker Nifty, denn sie spielt bevorzugt – laut Truckerhaus-Programm – „elektrifizierten Hardcore Klezmer“. Sie besteht aus den beiden fantastischen Gitarristen Fabian Pollack und Michael Bruckner sowie Bassist Dominik Grünbühel und Schlagzeuger Jakob Kammerer. Fabian Pollack brachte ihr Programm auf den Punkt: „Wir bewegen uns ausstellungsmäßig ein bisschen in der jüdischen Musik und auch in Rumänien.“ Klezmer Traditionals im schnellen Rhythmus prägten auch den Großteil des ersten Teils, ergänzt durch melodiöse Gitarren-Solos von Fabian Pollack.

Nach der Pause erklangen hauptsächlich rockige Eigenkompositionen der beiden Gitarristen, aber auch ein russischer Tanz. Nun setzten einige Besucher in die Tat um, was Moderator Dominik Grünbühel am Beginn des Konzerts verkündet hatte: „Unsere Musik wird am besten tanzend konsumiert.“ Getanzt wurde allerdings vor dem Truckerhaus auf der Straße, wo die großartige Musik durch das offene Fenster ebenfalls genossen werden konnte.