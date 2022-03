Waldbrand auf TÜPL Allentsteig: Kampf gegen Glutnester

Werbung

"Die Lage ist unter Kontrolle, aber nicht zu unterschätzen", meinte Tüpl-Sprecher Dietmar Butschell mit Blick auf den für Nachmittag erwarteten Wind. Vom Hubschrauber aus wurde das Areal mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Auf Entspannung wird gehofft, wenn die für die nächsten Tage prognostizierten Niederschläge eintreffen.

"Die Sicherheitslinien halten", betonte Butschell auf APA-Anfrage. Es komme immer wieder zu einzelnen Schwel- und Stockbränden. Nachdem das Bundesheer am Sonntagabend die Einsatzleitung übernommen hatte, mussten am Montag aufgrund eines Flächenfeuers zivile Kräfte angefordert werden, die aber schließlich nicht gebraucht wurden. Wann "Brand aus" gegeben werden kann, war vorerst nicht absehbar.

Auslöser für das Feuer war ein Artillerieschießen des Heeres am Samstag. Bis zu 24 FF mit 42 Fahrzeugen und 249 Mitgliedern standen am Wochenende im Einsatz.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt in allen Bezirken Niederösterreichs die Waldbrandverordnung. Damit ist Rauchen und das Entzünden von Feuer im Wald und in Waldnähe verboten. Militärische Übungen und Scharfschießen sind nicht von den Verboten in der Verordnung umfasst, wurde festgehalten. Man habe sich auf bestimmte Munition beschränkt, hieß es dazu.

Montag am späteren Nachmittag flammten wieder Glutnester im Bereich Oberplöttbach auf den bereits niedergebrannten Flächen auf und die Feuerwehren wurden vom TÜPl alarmiert. Sieben regionale Wehren waren einige Stunden im Einsatz.

Durch die andauernde Trockenheit wird das Aufflammen von Glutnestern immer wieder erwartet. Der für Mittwoch angekündigte Regen sollte die letzten Glutnester dann löschen, hofft man am TÜPl.

Die Einsatzleitung der Brandbekämpfung wurde bereits am Sonntag, 22 Uhr an den TÜPl übergeben und die Feuerwehren entlastet – Brandwache und Bekämpfung von Glutnestern übernimmt die rund 80köpfige Mannschaft am TÜPl. Bei Bedarf unterstützen die Feuerwehren bei der Brandbekämpfung.

