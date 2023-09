TÜPl Allentsteig Lager Kaufholz öffnet am 7. Oktober seine Türen mit Ministerin Tanner

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird beim Tage der offenen Tür am TÜPL Allentsteig die generalsanierten Mannschaftsblöcke eröffnen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, HELMUT FOHRINGER

D as Bundesheer lädt am 7. Oktober zum Tag der offenen Tür am TÜPl Allentsteig. Im Lager Kaufholz wartet an diesem Tag ein umfangreiches Programm auf die Besucher. Auch Ministerin Klaudia Tanner kommt.