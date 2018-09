Zu einem markanten Anstieg illegaler Betretungen des militärischen Sperrgebietes am Truppenübungsplatz Allentsteig kommt es in letzter Zeit. Deshalb werden verstärkt Kontrollen durchgeführt. Alleine an einem Wochenende wurden 15 Anzeigen wegen unbefugten Betretens erstattet.

Der Truppenübungsplatz ist militärisches Sperrgebiet, und gemäß dem Sperrgebietsgesetz ist das Betreten und Befahren von nichtöffentlichen Wegen verboten. Während es das ganze Jahr über kaum Probleme mit Sperrgebietsverletzungen gibt – ab und an wird eine Person, die sich illegal am TÜPl aufhält, aufgegriffen –, häufen sich jetzt derartige Fälle. Schuld daran sind die Schwammerlsucher.

„Wir müssen nach dem Sperrgebietsgesetz allen Personen, die dieses verletzen, anzeigen und es droht ihnen eine Verwaltungsstrafe der Bezirkshauptmannschaft“Johann Zach, Presseoffizier des TÜPl-Kommandos

„Vielleicht glauben sie, dass sie am Truppenübungsplatz besonders viele Schwammerl finden, weil dort sonst keiner unterwegs ist“, mutmaßt Johann Zach, Presseoffizier des TÜPl-Kommandos. Er warnt allerdings all jene, die im Sperrgebiet auf der Suche nach Pilzen sind: „Wir müssen nach dem Sperrgebietsgesetz allen Personen, die dieses verletzen, anzeigen und es droht ihnen eine Verwaltungsstrafe der Bezirkshauptmannschaft“, gibt Zach zu bedenken. „Ob ein paar Schwammerl die 70 Euro Strafe wert sind?“

Gesamter Übungsplatz betroffen

Betroffen ist der gesamte Übungsplatz, von allen Seiten, wo zugefahren werden kann, wird in die Wälder eingedrungen. „Das Sperrgebietsgesetz gibt es aber nicht aus lauter Jux und Tollerei“, betont Zach, „große Teile des Truppenübungsplatzes sind auch blindgängergefährdet.“ Jährlich finden deshalb Suchaktionen nach Blindgängern statt – und man wird auch immer fündig. Es ist also auch nicht ungefährlich, den Truppenübungsplatz zu betreten.