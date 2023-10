Soldatin Lara Hag: Einzige Frau unter 80 Rekruten

Sie wisse nicht genau, warum, aber über ein Jahr lang beschäftigte Lara Hag (18) der Gedanke, zum Bundesheer zu gehen. Gleich nach ihrer Matura am Gymnasium Zwettl im Mai/Juni ging sie es an. Am 4. September ist sie am TÜPl eingerückt – gemeinsam mit über 80 jungen Männern, als einzige Frau.

Wie hat ihr privates Umfeld das aufgenommen? „Die meisten waren sehr erstaunt, dass ich als Frau so direkt nach der Schule zum Bundesheer gehe. Meine Familie und Freunde haben das akzeptiert, sogar unterstützt. Ich glaube, sie haben sogar Respekt davor, dass ich mir das antue“, schmunzelt Lara Hag im Gespräch mit der NÖN.

Während ihrer gemeinsamen Basisausbildung „Kern“, die vier Wochen gedauert hat und jetzt abgeschlossen ist, bewohnte sie natürlich ein eigenes Zimmer und hatte eigene Nassräume zur Verfügung. Die Ausbildung musste sie allerdings gleichermaßen mit den Männern machen. „Da gibt es keine Unterschiede“, so Lara. War das hart? „Ich mache schon sehr lange in meiner Freizeit Triathlon, da hab ich schon einen sportlichen Hintergrund. Aber das Abseilen von der Staumauer war schon ein bisschen Überwindung für mich. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, denn es hat mir dann sehr getaugt“, so Lara. Man würde bei der Ausbildung allerdings nie gezwungen werden, so Lara: „Wer Höhenangst hat, muss halt zu Fuß hinunter gehen.“

Im Sportunterricht hat Lara Hag schon bemerkt, dass sie bei manchem nicht so stark ist wie die Männer. „Bei Liegestützen etwa“, lacht sie. „Aber beim Laufen hab ich schon gut mit der Gruppe mithalten können.“ Dabei erfahren wir, dass sie beim Dauerlauf den drittbesten Platz erreicht hat – toll! Dabei will Lara keinen Wettstreit mit den anderen Rekruten, sie will ihre eigene sportliche Leistung messen. „Das war mir schon wichtig, dass ich beim Sportunterricht in die stärkere Gruppe komme.“

Natürlich hat Lara auch den Umgang mit der Waffe gelernt. „Wir wurden am Sturmgewehr 77 ausgebildet“, so Lara. „Hier lernt man erst das Zerlegen und Reinigen der Waffe, zwei Mal waren wir auch scharf schießen.“ Dabei habe sie verschiedene Anschlagarten und die richtige Körperhaltung gelernt. „Der Rückschlag war nicht so stark, aber man könnte schon ein blaues Auge bekommen, wenn man das Gewehr falsch hält.“

Als Frau zu nichts verpflichtet

Lara wurde nach ihrer vierwöchigen Basisausbildung im Lager Kaufholz, so wie alle anderen, versetzt. Seit Freitag ist sie beim Aufklärungs- und Artillerie-Bataillon 4 (AAB4) in der Liechtensteinkaserne in der Stabskompanie. Was sie hier erwarten wird, weiß sie nicht. „Bis jetzt gefällt es mir sehr“, so Lara. Als Rekrutin macht sie keinen Grundwehrdienst, sondern sie ist eine Frau im Ausbildungsdienst. Der feine Unterschied ist auch, dass sie daher sogar ein wenig besser entlohnt wird. Da sie also nicht verpflichtet ist, könnte sie jederzeit diese Ausbildung beenden. „Ich möchte auf jeden Fall die ganzen sechs Monate beim Bundesheer bleiben“, so Rekrutin Lara Hag.

Da Lara ja nicht – so wie die Burschen Österreichs – zur Stellung gerufen wurde, hat sie sich auf der Bundesheer-Website erkundigt und via Online-Formular beworben. Und wurde aufgenommen.