In Begleitung eines ORF-Filmteams zogen Donnerstagvormittag die Zwettler Sternsinger von Haus zu Haus. Die Filmaufnahmen dürften heute, 3. Jänner, in der Sendung „Niederösterreich heute“ gezeigt werden, spätestens in den nächsten beiden Tagen.

Die Zwettler Sternsingergruppe zeigt sich dabei nicht alltäglich: So wanderte auch Pfarrmoderator Thomas Kuziora selbst als König verkleidet mit den Kindern mit.