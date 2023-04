NÖN – von der Print-Zeitung zur 360 Grad-Medienmarke

Print, Online, Social Media und nun auch TV – die NÖN ist zur 360-Grad-Medienmarke aufgestiegen. „Ein modernes Medienunternehmen braucht Bewegtbild. Und die NÖN als niederösterreichisches Kulturgut kann dies jetzt gekoppelt mit regionaler Stärke in Top-Qualität liefern“, freute sich Michael Ausserer, Geschäftsführer der NÖ Pressehaus Druck- und VerlagsgmbH, bei der Präsentation von NÖN-N1-TV am Donnerstagabend im Gespräch mit NÖN-Marketingleiter Robert Richter, der durch den Abend führte.

Dieses 360-Grad-Package bietet lineares TV (Kabel & Satellit – einmal die Woche, mindestens acht Mal pro Tag), das klassische Inserat in der NÖN oder einem ihrer Sonderprodukte sowie den Auftritt auf NÖN.at als Video-Beitrag in der Mediathek beziehungsweise eine Woche lokal als Advertorial.

Viele Partnerinnen und Partner der NÖN aus dem Waldviertel kamen zum Zwischenstopp der „NÖN N1 TV Roadshow“ in den Sparkassen:Event:Raum in der Zwettler Innenstadt. Die Gäste aus Wirtschaft, Gemeinden und Kultur lernten bei dieser Gelegenheit auch das Team des NÖN-Waldviertel-Newsrooms in Vitis kennen und genossen im Anschluss an die Vorstellung von NÖN N1 TV noch lange den gemütlichen Ausklang des Abends.

Sehen Sie hier das Video zur NÖN N1 TV Roadshow in Zwettl:

