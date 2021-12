Ein Jubiläum für zwei Zwettler Floriani

Eine Fahrzeugbergung am 20. November war für zwei Mitglieder der Feuerwehr Zwettl ein besonderes Ereignis. Christoph Pfeiffer absolvierte damit seinen 1.000 Einsatz, Mario Steinbauer seinen 200. Einsatz alleine in diesem Jahr. Bei aller Routine – die Freude an der ehrenamtlichen Tätigkeit haben sich beide nach wie vor bewahrt.

„Es ist toll, wenn man jemandem helfen kann und ein Einsatz gut ausgeht“, sagt Christoph Pfeiffer. Was die Tätigkeit immer wieder aufs Neue interessant mache, sei die Abwechslung – und die Gemeinschaft und Kameradschaft bei der Zwettler Wehr. Pfeiffer ist als 10-Jähriger zur Feuerwehrjugend gekommen und mit 15 Jahren in den Aktivdienst übergetreten. „Mein Vater ist auch bei der Feuerwehr, und das hat mich immer schon begeistert“, blickt er zurück. Aktuell ist Christoph Pfeiffer Zugskommandant, dass er eines Tages weitere Funktionen übernehmen könnte, schließt der 27-Jährige nicht aus: „Mal schauen, was sich noch ergibt.“

„Zusehen gibt es nicht, ihr müsst schon mitmachen“

Kommandant-Stellvertreter Mario Steinbauer hat am 20.November indes seinen 200. Einsatz absolviert – alleine im heurigen Jahr. Insgesamt geht er von rund 1.370 Einsätzen mit der Zwettler Wehr aus. Steinbauer ist 1989 in Schwarzenau zur Feuerwehr gekommen und war dort bis Ende 2009, ehe er nach Zwettl überstellt wurde. „Als wir als Kinder der Feuerwehr beim Üben zugesehen haben, hat Heinrich Hengl zu uns gesagt: ‚Nur zusehen gibt es nicht, ihr müsst schon mitmachen.‘ So bin ich zur Feuerwehr gekommen“, erzählt Steinbauer.

Seinen ersten Einsatz hat er bis heute nicht vergessen, immerhin gab es dabei ein Todesopfer. Aber: „Diese Erfahrung gleich zu Beginn hat meine Euphorie für die Feuerwehr zum Glück nie gedämpft“, sagt er. Klar gebe es ein paar Herausforderungen. „Dass es ab und zu einmal stressig wird, gehört dazu“, weiß Mario Steinbauer: „Es ist egal, zu welcher Jahres- und Tageszeit wir gerufen werden: Ich stehe auf.“

Im Laufe der Jahre hat er einige Ausbildungen absolviert. Die Funktion des Kommandant-Stellvertreters habe er gerne übernommen: „Wir haben ein tolles und engagiertes Team, sind personell bei Einsätzen und Bewerben immer gut vertreten. Da macht so eine Tätigkeit einfach Spaß.“