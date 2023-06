Gemeinden orientieren sich im Fördermittel-Dschungel

Niederösterreichs Gemeinden sind Investitionsmotoren und damit wesentliche Stütze der heimischen Wirtschaft. Um Projekte realisieren zu können, ist es essenziell Fördermittel aufzustellen. Auf Initiative von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf wurde das Kommunale Förderzentrum NÖ, als One-Stop Shop in allen Förderfragen für Gemein-den ins Leben gerufen. Als solcher bietet das Förderzentrum in allen Hauptregionen Weiterbildungen an, um einen Überblick über die Vielzahl an Fördermöglichkeiten zu bieten. 60 Gemeindevertreter nahmen das Angebot aus dem Waldviertel an, um sich in Schweiggers zu informieren.

Vor allem für kleinere Gemeinden ist es oft schwierig, den Überblick über bestehende Fördertöpfe zu behalten. Das Kommunale Förderzentrum NÖ unterstützt die möglichst viele Fördermittel zu lukrieren. Es gehe darum den Gemeinden das Know-How der Förderexperten möglichst niederschwellig bereitzustellen, erklärt Pernkopf: „Die Niederösterreichischen Gemeinden sind wichtige Treiber, wenn es darum geht die ambitionierten Klimaschutzziele des Landes zu erreichen und Projekte in den Gemeinden umzusetzen. Um die Realisierung der Projekte bestmöglich zu unterstützen, unterstützt das Förderzentrum die Gemeinden bedarfsorientiert um möglichst viele Fördergelder von EU, Bundes und Landesebene in unsere 573 Gemeinden zu bringen.“

One-Stop-Shop in allen Förderfragen

Der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ, Herbert Greisberger, sieht den Erfolg des Kommunalen Förderzentrums vor allem der Nähe zu den Gemeinden geschuldet: „Die eNu fungiert als erste Anlaufstelle für die Gemeinden. Von daher erhalten wir Fragen zu Förderungen für mögliche Projekte sehr früh und können mit unseren Förderspezialisten darauf reagieren.“ Begeistert vom Seminar zeigte sich Landtagsabgeordneter Josef Edlinger: „Unsere Gemeinden sind auf unterschiedlichsten Gebieten gefordert und damit sind nicht selten große Investitionen verbunden. Förderungen zu lukrieren ist für uns ein wesentlicher Bestandteil einer soliden Finanzierung. Mit dem Kommunalen Förderzentrum NÖ der eNu haben wir dafür einen starken und vor allem verlässlichen Partner an unserer Seite“, skizzierte Edlinger.

Detailinformationen unter www.förderzentrum.at