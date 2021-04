Der Postpartner in Langschlag wird von der Familie Neunteufel neu übernommen. Monika Leutgeb verabschiedet sich aus dem Berufsleben. Ihr Geschäft am Marktplatz 21 bleibt weiter bestehen.

Monika Leutgeb eröffnete 2005 ihr Geschäft, in dem sie Schreib- und Spielwaren, Geschenkartikel und Co. verkauft und zudem als Postpartner agiert. „Ich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt sie. Sehr dankbar war und ist sie über die Loyalität der Gemeindebürger, die sie im Geschäft besuchen anstatt weiter weg einkaufen zu fahren. Leider war das letzte Jahr natürlich auch für sie nicht prickelnd. Verärgert ist Leutgeb vor allem darüber, dass in Supermärkten alles Mögliche verkauft werden darf, „und wir dürfen nicht einmal ein Briefkuvert verkaufen — nur auf Abholung.“

Nach einem geeigneten Nachfolger habe man natürlich etwas suchen müssen, wie Leutgeb erwähnt. Mittlerweile steht dieser aber fest: Die Familie Neunteufel wird die Postpartnerstelle inklusive dem Geschäft am bestehenden Standort übernehmen. „Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft“, meint Monika Leutgeb.

Noch bis zum 27. April ist das Geschäft geöffnet. Danach, wie Josef Neunteufel erzählt, „werden wir renovieren und umbauen.“ Schon am 10. Mai soll aber die Neueröffnung stattfinden – mit dem neuen Namen „9teufels Laden“. Das Sortiment werde adaptiert und erweitert. So soll der Handyverkauf ausgebaut werden. „Die Leute sind natürlich froh, dass es weitergeht“, sagt Josef Neunteufel, das sei vor allem für die Schüler in der Region wichtig, die hier ihre Schreibwaren finden.

Bürgermeister ist froh über die Lösung

Auch seitens der Gemeinde ist man erleichtert, dass die Postpartnerstelle und das Geschäfterhalten bleibt. „Jede Infrastruktur, die wir erhalten können, ist super für uns“, meint Bürgermeister Andreas Maringer. Immerhin gibt es in der Gemeinde eine Volks- und eine Mittelschule. Maringer verweist dazu auf die gute Kommunikation, die zwischen Leutgebs Laden und den Schulen bestand: „Die in der Schule erforderlichen Schreibwaren lagen immer bereit. Das werden die Neunteufels auch so weiterführen.“