Mit einer überraschenden Erbschaft sieht sich die Stadtgemeinde konfrontiert: Eine verstorbene Eigentümerin hatte testamentarisch verfügt, dass die beiden Häuser Hauptstraße 2 und 4 nach ihrem Tod in den Besitz der Stadtgemeinde übergehen sollen.

„Bereits im Oktober 2015 hat der damalige Bürgermeister Manfred Zipfinger mit der Dame gesprochen. Wir haben gemeint, dass wir für Allentsteig eine gute Lösung wollen. Sie hat damals nicht darauf reagiert“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner im Gespäch mit der NÖN.

Kurze Zeit später dürfte die Hausbesitzerin ihre Meinung geändert haben: Sie setzte nur einen Monat später ein Testament auf, in dem sie die Stadtgemeinde als Erben für die beiden Häuser angab.

„Mich freut es persönlich, dass die Gespräche Wirkung gezeigt haben“, sagt Koppensteiner. Die Besitzerin starb mit 95 Jahren Ende September, die Gemeinde wurde in Folge über das Testament informiert.

Häuser stehen bereits seit vielen Jahren leer

Der im Stadtkern befindliche Gebäudekomplex besteht aus zwei Geschäfts- beziehungsweise Wohnhäusern auf drei Stockwerken, zwei Schuppen sowie einem Gartenhaus. Beide Liegenschaften stehen bereits seit Jahrzehnten leer, erklärt Koppensteiner.

Zuvor war dort eine Glaserei untergebracht, später nutzte es laut dem Bürgermeister auch die Stimme von Rapid, Andy Marek, als Modegeschäft. Was mit den Häusern passiert, ist noch nicht fixiert. So will Jürgen Koppensteiner in der Dezembersitzung des Gemeinderates darüber abstimmen, ob die Gemeinde das Vermächtnis annimmt. „Wir haben es bereits im zuständigen Ausschuss besprochen, es gibt durchaus positive Signale“, sagt er.

Mögliche Neubauten sollen ins Ortsbild passen

Wie es dann weitergehe? „Aufgrund der schlechten Bausubstanz ist es naheliegend, die Gebäude abzureißen. Wenn Altes weicht, kann Neues entstehen“, sagt Koppensteiner.

Das Areal dürfte dann vorerst leer bleiben. Ob sich Investoren oder eine Wohnbaugenossenschaft finde, die dort bauen möchte – für Koppensteiner ist klar: „Was auch kommen mag – es soll in das bestehende Ortsbild passen.