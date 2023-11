LK Zwettl: Klinikpersonal und Rettungskräfte üben Evakuierungsszenario

Für die Übung wurde ein Szenario entwickelt, in dem es aufgrund eines Brandes zu Rauchentwicklung in Patientenzimmern kam. In weiterer Folge waren die Patientinnen und Patienten durch Verständigung der Feuerwehr und Rettung so schnell wie möglich von der Station zu evakuieren.

Die Personen, die durch die Feuerwehren gerettet werden mussten, wurden über den Notausgang mit Hilfe eines Hubsteigers in Sicherheit gebracht und danach dem Roten Kreuz Zwettl zur weiteren Versorgung übergeben. An der Übung waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums und Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Roten Kreuzes beteiligt.

Bei der nach Übungsende durchgeführten Abschlussbesprechung, wurde sowohl seitens der Führungskräfte der Feuerwehr als auch der Klinikleitung die Wichtigkeit derartiger Übungen hervorgehoben, um im hoffentlich nie eintretenden Ernstfall vorbereitet zu sein.