Die NÖN sprach mit fünf Menschen aus dem Bezirk Zwettl, die im Ausland leben und arbeiten, über ihre Erlebnisse mit dem Virus, wie die Regierungen dort mit dem Virus umgehen, wie sich ihr Leben verändert hat und wie sie sich die Zeit vertreiben.

Der 26-jährige Lukas Reininger aus Mitterreith lebt seit vier Jahren auf den Caymaninseln in der Karibik. Dort arbeitet er als Koch. Die Region lebt vom Tourismus und spürt daher die Auswirkungen extrem: „Normalerweise legen pro Tag mehrere Kreuzfahrtschiffe an. Die Regierung hat das aber schnell unterbunden, bereits am 22. März war der Flughafen gesperrt.“ Nachdem ein Infizierter von einem Kreuzfahrtschiff gegangen war und acht Ärzte sich angesteckt hatten, gab es von 25. bis 27. März eine sogenannte „hard curfew“, also eine sehr strenge Ausgangssperre.

Seit Ende März dürfen die Menschen zwischen 19 und 5 Uhr ihre Häuser gar nicht mehr verlassen, einzig Lieferdienste dürfen bis 21 Uhr zustellen. „Mir geht es gut, ich nutze die Zeit. Am Tag dürfen wir für eineinhalb Stunden raus und spazieren gehen“, erzählt Reininger. Sein Tag ist akribisch eingeteilt, gefrühstückt wird zwischen 8 und 9 Uhr, danach lernt er eine Stunde lang Spanisch. Seine Arbeitsbewilligung läuft im Juli aus. Ob er auf der Insel bleibt, weiß er noch nicht.

Caymaninseln: Name bestimmt Einkaufstag

NOEN Lukas Reininger aus Mitterreith lebt auf den Caymaninseln.

Beim Einkaufen gibt es auf der Insel klare Vorgaben: Menschen, deren Familienname mit A bis K beginnt, dürfen nur mehr Montag, Mittwoch und Freitag einkaufen, die übrigen an den Tagen dazwischen. „Die Polizei kontrolliert das auch sehr streng. Bei Missachten drohen Strafen bis zu 3.100 Euro“, sagt Reininger.

Weil die Gegend oft von Wirbelstürmen geplagt wird, sind die Einheimischen aber ohnehin gut eingedeckt. „Ich selber habe etwa eine Notfall-Box mit 30 Litern Wasser und einigen Konserven“, sagt Lukas Reininger.

Berlin: Viertelstündliche Park-Kontrollen

Marvin Pelny Mathias Brandweiner lebt in Berlin.

Der 25-jährige Mathias Brandweiner aus Sitzmanns lebt seit fünf Jahren in Berlin und arbeitet dort als Restaurantleiter in einem Luxushotel. „Ich sehe die Situation relativ entspannt. Auch in der Stadt sind die Leute noch gut drauf“, sagt er. Die Ausgangsbeschränkungen seien ähnlich wie in Österreich. Die Bundesländer agieren aber sehr unterschiedlich. „Berlin war ein Nachzügler. Die Leute dürfen natürlich noch raus. Man kann nicht einfach so eine Vier-Millionen-Stadt einsperren“, sagt Brandweiner. Die Geschäfte sind geschlossen, einzig Banken und Supermärkte haben noch offen.

Er selbst geht einmal am Tag laufen, sagt der gebürtige Sitzmannser: „Ich brauche die Sonne und die frische Luft.“ Trotzdem kontrolliere die Polizei alle 15 Minuten die Parks. Am Abend trifft er sich virtuell mit seinen Freunden zu einer „Sommelier-Runde“: „Wir nutzen die Zeit zum Reden und Runterkommen.“ Bemerkenswert sei, dass sich das Wesen der Bewohner geändert habe: „Berliner sind ja ruppig. Aktuell schauen sie aber auch auf die anderen und helfen, es gibt wenig Pöbeleien.“

London: Inselmentalität lässt sich nicht ändern

NOEN Bernhard Goldnagl aus Moidrams lebt in London.

Bernhard Goldnagl aus Moidrams studiert in London Theaterkostümbildnerei. Der 28-Jährige lernt jetzt von zuhause aus: „Normalerweise arbeiten wir viel mit Menschen zusammen, das hat sich extrem geändert. Wir Studenten werden viel Berufserfahrung verlieren.“ Aktuell kämpfe das britische Gesundheitssystem mit der Unterversorgung. Die britische Seele sei aber noch immer tief verwurzelt: „Das Motto ‚keep calm and carry on‘ (zu Deutsch ‚Bleib ruhig und mach weiter‘) gilt leider noch immer bei vielen. Die Inselmentalität ist einfach über jedes Risiko erhaben“, sagt Goldnagl.

Er selbst verbringt viel Zeit in seinem Zimmer. Der letzte Großeinkauf reicht für zwei Wochen. Eines hat sich aber stark verändert: „Mein Schlafrhythmus ist jetzt ganz anders. Ich hoffe, das kriegt sich noch ein“, sagt Goldnagl.

Die gebürtige Zwettlerin Marietta Zinner lebt in Basel und arbeitet an einem wissenschaftlichen Institut im Bereich der Entwicklungsbiologie. Stand sie früher öfter im Labor, forscht sie jetzt von zuhause aus: „Wir haben viele Besprechungen mittels Videokonferenzen. Einmal am Tag ‚treffen‘ wir uns zum Kaffeetrinken“, sagt sie.

Basel: Solidarität ist endlich angekommen

NOEN Marietta Zinner aus Zwettl lebt in Basel.

Die 27-Jährige komme mit der Situation gut zurecht: „Angst vor dem Virus habe ich keine, ich kann mich gut isolieren.“ Wirtschaftlich sei die Schweiz von der Krise gebeutelt: „Wir leben von Grenzgängern, etwa von Italien oder Frankreich“, sagt Zinner. Die Schweizer stehen in der Krise aber zusammen: „In Österreich läuft viel über die Solidarität und das ‚Wir‘-Gefühl. Das hat in der Schweiz lange gefehlt, jetzt funktioniert es aber mittlerweile.

Ibiza: Abschottung verhindert Ausbreitung

privat Cornelia Kolm aus Großglobnitz lebt in Ibiza.

Cornelia Kolm aus Großglobnitz lebt seit sechs Jahren auf der spanischen Ferieninsel Ibiza und arbeitet dort als Eventmanagerin. Sie sagt: „Während auf dem spanischen Festland der Verlauf der Corona-Krankheit in den letzten Wochen einen überaus dramatischen Verlauf genommen hat, sind wir hier noch nicht so schlimm getroffen.“

Trotzdem gebe es strenge Maßnahmen, „Wohnungen dürfen nur mehr verlassen werden, um wichtige Lebensmittel und Medikamente zu besorgen“. Der gesamte Flugverkehr ist bis auf einige Inlandsflüge eingeschränkt worden. Einreisen dürfen nur Residente, das sind Personen, die hier an einem Wohnsitz gemeldet sind.

Durch diese Abschottung der Insel konnte bis jetzt eine massive Ausbreitung vermieden werden. „Ich persönlich arbeite jetzt im Homeoffice und nutze die Freizeit auch mit für den Balkon geeigneten Fitnessprogrammen“, sagt Kolm.