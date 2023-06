Um die Wette 5.600 Enten beim großen Entenrennen in Kottes

Die Sieger und Organisatoren vom Entenrennen in Kottes v.l. Franz Roth, Manfred Bernleitner, Peter Auer, Andrea Steinbacher, Manfred Dorfbauer und Hannes Weillechner. Foto: SCU Kottes

Werbung Strom ohne Unterbrechung Anzeige EPS eröffnet neuen Standort

D as 12. Entenrennen fand am Samstag in Kottes statt. Rund 5.600 Plastikentchen wurden von Kindern in die Schaufel eines Baggers verladen, von dort in die Kleine Krems gekippt und lieferten sich danach ein Rennen um die besten Plätze.

Dämmerschoppen mit dem Musikverein Kottes, Gummi-Enten-Party, Jugendfußballturnier, Kinderprogramm mit 5 Hüpfburgen und einem Play-Ground der Sportunion sowie das beliebte Entenrennen - das sind die Themen beim Sportlerfest des SCU Kottes. Die Entencrew unter der Leitung von Manfred Bernleitner hatte des Rennen bestens vorbereitet. Kommentiert von Manfred Dorfbauer lieferten sich die kleinen Gummientchen auf dem Fluss einen erbitterten Kampf um die ersten 140 Plätze. So viele Preise hatten die Sponsoren dem Verein zur Verfügung gestellt. Nach der Rennstrecke wurden die eintreffenden Enten in eine Schleuse geführt, die sie nur hintereinander passieren konnten. Peter Sekora und Denis-Alex Bodner holten der Reihe nach die Sieger aus dem Wasser. Kerstin Gschwandtner Cora Giessriegl und Kathrin Sommer erstellten die Listen der Preisträger. Den ersten Preis, einen Fernseher erhielt Andrea Steinbacher aus Weinzierl. Der zweite Preis, ein Wochenende in einem Sporthotel, erhielt Hannes Weillechner aus Maigen. Franz Roth aus Kottes freute sich über den dritten Platz - vier Eintrittskarten zum Rennen in Schladming. Ein Teil der Einnahmen aus diesem Fest wird „Hands up for down“ und dem Benefizverein Waldviertel zur Verfügung gestellt. Vollbild Mehr aus Zwettl Um die Wette 5.600 Enten beim großen Entenrennen in Kottes Neptun-Staatspreis Sonderpreis „WasserKREATIV“ in Zwettl übergeben Aufgaben gestellt Tolle Leistungen in Küche in Service Mehr Top-Stories Erlass angekündigt FPÖ will NÖ-Behörden das Gendern austreiben Noch immer vakant Politisches Gerangel um neue AMS NÖ-Geschäftsführung 100 Euro für jedes... Eltern können wieder Schulstartgeld für ihre Kinder beantragen FB Drei der fünf Hüpfburgen, die beim Kinderprogramm angeboten wurden Rund 5.600 Gummienten wurden in die Kleine Krems gekippt und versuchten den schnellsten Weg zum Ziel zu finden Hüpfburgen und der Playground der Sportunion Niederösterreich warteten auf die zahlreichen Besucher Genau Listen über die Sieger und Platzierungen führten v.l. Kerstin Gschwandtner, Cora Giessriegl und Kathrin Sommer. Sie holten die Siegerenten aus dem Zählstand v.l. Alex-Denis Badner und Peter Sekora. Die engagierten Mitglieder der Entencrew v.l. Kerstin Gschwandtner, Chiara Mottl, Torsten Bischof, Jana Steinbacher, Melanie Blüml, David Rester, Manfred Bernleitner, Madelene Gaiswinkler und Peter Auer. 1 /6 Foto: Dieter Holzer Foto: Dieter Holzer Foto: Dieter Holzer Foto: Dieter Holzer Foto: Dieter Holzer Foto: Dieter Holzer Anzeige Um die Wette 5.600 Enten beim großen Entenrennen in Kottes . Das 12. Entenrennen fand am Samstag in Kottes statt. Rund 5.600 Plastikentchen wurden von Kindern in die Schaufel eines Baggers verladen, von dort in die Kleine Krems gekippt und lieferten sich danach ein Rennen um die besten Plätze.