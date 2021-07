Trotz Ferienbeginn ist Direktorin Michaela Bauer von Urlaub weit entfernt: Mit dem Abriss des Turnsaals der Fachschule Edelhof fiel der Startschuss für den Um- und Zubau der Schule – und damit ein fast 15 Millionen Euro schweres Projekt.

In einer ersten Bauetappe werden der Turnsaal sowie Räume für Verwaltung und Sekretariat neu gebaut. Im ersten Stock des neuen Gebäudes werden 20 Zimmer mit insgesamt 40 neuen Betten plus Aufenthalts- und Fitnessräume entstehen. Das Erdgeschoss erfolgt in Fertigbetonbauweise, der erste Stock und der Turnsaal in Holzbauweise. „Wir hoffen, bis November die Dachgleiche zu erreichen“, erklärt Bauer. Bis dahin wird im Freien geturnt. Fahrräder in Klassenstärke sollen ebenso genutzt werden wie die bestehende Langlaufausrüstung. Im Winter könnten die Schüler in Zwettler Fitnessstudios ihre Turnstunden verbringen.

In der jetzigen Säulenhalle wird eine Lehrküche mit Nebenräumen gebaut, die Aula und der jetzige Seminarraum werden zum Lehrspeisesaal umgebaut. „Ohne Verzögerungen sollten wir im Herbst 2022 mit der ersten Etappe fertig sein“, sagt Bauer. Dann wird die Fachschule Ottenschlag ihre Pforten schließen. Deren Schüler übersiedeln anschließend nach Edelhof.

In einem zweiten Abschnitt wird der Bereich der Hauswirtschaftsschule saniert. „Der Gedanke ist, eine Verwaltung in der Mitte als Verbindung der Fachrichtungen Landwirtschaft und Hauswirtschaft zu schaffen“, erklärt die Direktorin. In Summe werden dann 270 Betten für die Schüler am Standort Edelhof zur Verfügung stehen.

Plan: Fertigstellung mit 150-Jahr-Jubiläum

Abgeschlossen soll das Millionenprojekt 2023 sein: „Dann feiern wir ,150 Jahre Landwirtschaftliche Fachschule‘. Bis dahin wollen wir einen schön sanierten Edelhof“, sagt Bauer. Im Jubiläumsjahr sind vier Feste geplant, außerdem wird das Schulmuseum adaptiert und ein Buch veröffentlicht. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, ist aber nicht fix: „Es steht uns eine sehr schwierige Bauphase bevor, die Rohstoffknappheit ist auch für uns eine große Herausforderung“, erklärt die Direktorin im NÖN-Gespräch.