Ottenschlag: Sauna wird zu Jugendzentrum

Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung am 5. November war es fix: Die Gemeindesauna wird nicht mehr geöffnet. Die Räumlichkeiten sollen in Zukunft für ein Jugendzentrum genützt und dazu entsprechend adaptiert werden.

„Nach 35 Jahren mussten wir schweren Herzens den Betrieb der Sauna einstellen. Unsere Mitarbeiterin ging vor kurzem in Pension. Die Räumlichkeiten und die Technik entsprachen nicht mehr den neuen Vorschriften. Die Sauna hätte aufwendig saniert werden müssen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung fiel schon seit Jahren negativ aus“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Paul Kirchberger.

Für einigen Gesprächsstoff sorgte bei der Sitzung der „Advent im Schlosshof“. Eine Arbeitsgruppe rund um die geschäftsführende Gemeinderätin Claudia Stöcklhuber und Bürgermeister Kirchberger hatte in den letzten Wochen alles für eine solche Veranstaltung vorbereitet. Da die Schulräumlichkeiten im Schloss nicht benützt werden können, sollten sich die Aussteller vor allem mit Standln im Schlosshof konzentrieren. Die Arbeitsgruppe war der Meinung, dass der Bevölkerung zumindest diese verkleinerte Form vom Advent im Schloss Ottenschlag angeboten werden sollte. Noch am 2. November wurden die letzten Planungen und Vorbereitungen für dieses Event in die Wege geleitet. Die nun stark steigenden Covidzahlen und die sich daraus ergebenden gesetzten Maßnahmen lassen aber diese Veranstaltung am ersten Adventwochenende nach einstimmiger Meinung des Gemeinderats nicht mehr zu. Der „Advent im Schlosshof“ wurde daher abgesagt.

Kredit über 2,1 Millionen Euro für Umbauten

Bei der Sitzung wurde auch die Aufnahme eines Kredits in der Höhe von 2,1 Millionen Euro beschlossen. Die Finanzmittel werden für den Umbau und die Renovierung der ehemaligen Volksschule zum Kindergarten bzw. notwendige Adaptierungen für das Sonderpädagogische Zentrum benötigt. Der Kredit soll über dreißig Jahre laufen und wird durch einen Annuitätenzuschuss des Schul- und Kindergartenfonds gefördert. Der Zuschlag wurde mehrheitlich an die Hypo Oberösterreich erteilt.