Einen Großauftrag konnte die EPS Electric Power Systems GmbH mit Hauptsitz in Maria Anzbach und Zweigstelle in Groß Gerungs an Land ziehen: Für das deutsche Familienunternehmen Hörmann Austria Ges.m.b.H. wurde der bestehenden Serverraum am österreichischen Standort am Mondsee umgebaut.

Die Firma Hörmann gilt als weltweiter Vorreiter bei der Herstellung von Bauelementen, speziell mit leistungsfähigen Antrieben im Bereich Garagentore, Haustüren und Innentüren. Um die unterbrechungsfreie Produktion und Weiterentwicklung von Garagentor-Antrieben und funktionalen Haustüren weiterhin garantieren zu können, durchlief bei Hörmann auch die IT-Infrastruktur einen Modernisierungsprozess. Das Unternehmen entschied sich für einen kompletten Umbau der bestehenden Serverraum-Komponenten. Beauftragt wurde dazu der Rechenzentrum-Spezialist EPS.

Anlage bei laufendem Betrieb installiert

„Wir wollten einen kompetenten Partner, der uns von der Planung bis hin zur Errichtung und Inbetriebnahme betreut. Mit EPS haben wir genau die Serverraum-Lösung gefunden, die wir uns vorgestellt haben“, betont Markus Six, IT-Leiter am Standort Mondsee. Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit für das gesamte Unternehmen sei dabei im Vordergrund gestanden. „EPS hat uns mit dem Gesamtkonzept überzeugt.“

Das von EPS für die Firma Hörmann erstellte Projekt beinhaltete neben Beratung, Planung und Konzeption der erforderlichen IT-Anlagen und Verkabelungen auch den Brandschutz. Um den höchsten technischen Brandschutz für die betriebskritischen IT-Systemkomponenten zu bieten, wurde die Notstromversorgungsanlage in einem eigenen Raum untergebracht – und das in wenigen Tagen und bei laufendem Betrieb. „Die Implementierung der Anlagen und Systeme verlief einwandfrei,“ freut sich Peter Reisinger, Vertriebsleiter bei EPS.

Da eine fachmännische Wartung für die Ausfallsicherheit und Nachhaltigkeit des gesamten Systems entscheidend ist, wird EPS auch die weitere Wartung der Anlagen übernehmen.

Neuer Standort ist bereits winterfest

„Dieser Auftrag war für uns natürlich ein besonderer und auch eine Herausforderung“, meint Stefanie Gutleder (vormals Frühwirth), Geschäftsführerin bei EPS, die derzeit mit dem Neubau eines Standortes in Dietmanns bei Groß Gerungs beschäftigt ist. Dort investiert EPS um die vier Millionen Euro (die NÖN berichtete).

„Leider mussten wir die geplante Gleichenfeier coronabedingt absagen. Die Arbeiten laufen aber auf Hochtouren weiter. Das Gebäude ist bereits winterfest. Die Fenster stammen von unserem Nachbarn, der Firma Dorn. Die Tore natürlich von der Firma Hörmann. Wir haben bereits mit der Errichtung des Lagers begonnen. Dieses sollte noch heuer fertig werden. Dann können wir unsere Lagerbestände, die nun auf mehrere Standorte aufgeteilt sind, übersiedeln“, sagt Gutleder, die mit dem Abschluss der Bauarbeiten am neuen Standort in zwei Jahren rechnet. „Wir müssen ja auch noch die Büros errichten.“

Über einen Einbruch der Aufträge wegen Corona könne sich die Firma EPS nicht beklagen, im Gegenteil: „Heuer haben wir bemerkt, dass sich viele Unternehmen, Gemeinden und auch Private Gedanken zu einem möglichen Blackout machen und bestmögliche Lösungen für einen längeren Stromausfall suchen. Unsere Dieselaggregate und Photovoltaikanlagen sind derzeit sehr gefragt“, betont die Geschäftsführerin. Auch Upgrades von Serveranlagen seien in Zeiten von Homeoffice vielen Unternehmen wichtig.