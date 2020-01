Der Allentsteiger Notar Lepold Liener möchte sich vergrößern. Er übernimmt weitere Räumlichkeiten im Rathaus.

„Es hat sich gut getroffen“, meint Bürgermeister Jürgen Koppensteiner im Gespräch mit der NÖN. „Das Bezirksgericht möchte sich verkleinern, da derzeit nur einmal im Monat ein Sprechtag im Rathaus stattfindet.“ Diesen Raum möchte Leopold Liener mieten. Derzeit liegt das entsprechende Ansuchen beim Oberlandesgericht vor. Nach erfolgter Zustimmung wird mit den Umbauarbeiten begonnen - voraussichtlich Anfang Februar. Die Kosten für die Umbau- und Renovierungsarbeiten der Räumlichkeit übernimmt Leopold Liener. Ein zusätzlicher Jurist wird mit 1. März seinen Dienst beginnen und weitere Erweiterungen sind nicht ausgeschlossen.

Leopold Liener ist der jüngste Notar österreichweit. Der gebürtige Innviertler fühlt sich sehr wohl im Waldviertel und in Allentsteig. Im September 2015 hat der jetzt 32-Jährige sein Notariat eröffnet. „Die Stelle war damals zweimal ausgeschrieben. Niemand hat sich beworben also nutzte ich die Chance“, berichtet Liener. Mit der Entwicklung bisher ist er sehr zufrieden. Das Notariat wird vor allem in den Regionen Echsenbach, Schwarzenau, Pölla und Göttfritz sehr gut angenommen. Bürgermeister Koppensteiner ist der Meinung, dass das Notariat eine Bereicherung für die Stadt und die Region ist. „Leopold Liener bekommt bestes Feedback“, sagt er. „Er ist umgänglich. Die Leute fühlen sich wohl.“

Rathaus öffnet Tore für interessierte Besucher

Für Interessierte gibt es am 10. Jänner zwischen 9 und 15 Uhr die Möglichkeit, alle im Rathaus untergebrachten Institutionen zu besichtigen. Bürgermeister Koppensteiner und Mitglieder des Gemeinderats bieten stündlich Führungen an. In Zukunft möchte Leopold Liener auch die Digitalisierung für sein Notariat umsetzen. „Allentsteig bekommt einen Glasfaseranschluss. Das Thema Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt.“