„Wohnzimma“ bezieht Groß Gerungs

Die Füße hochlegen, einen Cocktail schlürfen und die Seele baumeln lassen – das soll bald im „Wohnzimma“ möglich sein.

Die Schreibweise ist gewollt, erklärt Sarah Bayerl-Schwarzinger im NÖN-Gespräch: „Weil wir im Waldviertel sind!“ Gemeinsam mit Gatten Peter hat sie Anfang Juni die Gastronomie im Freibad übernommen. Jetzt bauen die beiden das Gebäude um und machen es ganzjahresfit. Das Ziel: „Wir wollen eine Mischung zwischen Café, Lounge und Bar“, erklärt Bayerl-Schwarzinger. So absolvierte sie einen eigenen Barista- und Latte-Art-Kurs, um den Siebträgerkaffee mit Herzerl zu schmücken. „Wir setzen auf Hausgemachtes“, sagt Bayerl-Schwarzinger. So soll es im Winter eine Tagessuppe geben, dazu Panini und Mehlspeisen. „Wir sind gerade dabei, eine Speisekarte zu erstellen“, erzählt die Gastronomin. Neben guten Drinks, Snacks und Kaffee soll es in Zukunft freitags, samstags und sonntags ein Frühstück geben.

Ganz wichtig ist den beiden Gerungsern ein wohliges Ambiente im Zusammenspiel mit dem Wasser: „Der Blick fürs Detail ist uns wichtig. Wir wollen eine Atmosphäre wie in einem Wohnzimmer.“ Bei der Einrichtung soll sich Retro-Stil mit modernen Elementen ergänzen. Das Ziel: „Wir laden zu uns Gäste jeden Alters ein. Jeder soll sich wohlfühlen“, sagt Bayerl-Schwarzinger.

Terrasse mit Heizstrahler fast ganzjährig in Betrieb

Neu dazukommen soll eine Terrasse, die, wettergeschützt und mit Heizstrahlern ausgestattet, den Großteil des Jahres in Betrieb gehen soll.

Die Eröffnung ist bereits für Anfang Dezember geplant. „Dann können wir das mit der Adventzeit gemütlich verbinden“, erklärt Bayerl-Schwarzinger. Im „Wohnzimma“ soll außerdem ein Ofen installiert werden. Aktuell malt das Paar aus und verlegt den Boden. Eine Bar wurde in Eigenregie gezimmert, die meisten Gewerke wurden bei Betrieben in der Region vergeben. Ein Künstler, der noch geheim bleiben soll, unterstützt das Duo grafisch und soll Atmosphäre schaffen. Zum Startschuss möchte Bayerl-Schwarzinger eine zusätzliche Kraft einstellen.