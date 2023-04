6.000 Kfz pro Tag durch Merzenstein

Orts-Umfahrungen verringern den Verkehr in Zentren und machen sie sauberer und sicherer. In Merzenstein wünschen sich die Bewohner seit Jahren eine solche. „Wir sind der meist befahrene Ort im Bezirk Zwettl“, weiß Stadtrat Erich Stern, der selbst in dieser Katastralgemeinde (139 Einwohner) lebt. Es handle sich dabei um Quell- und Zielverkehr mit vielen Lkw. Eine Verkehrszählung ergab: Durchschnittlich fahren 6.000 Kraftfahrzeuge durch Merzenstein. Nicht alle halten sich an die Geschwindigkeit. „Es gab in den letzten fünf Jahren zwei schwere Unfälle mit Verletzten zwischen Pkw und Schwerverkehr. Es ist nicht nur mein subjektiver Eindruck, dass die Autos viel zu schnell durchfahren, besonders in den Nachtstunden“, so Stern. Die Bewohner richteten Schreiben an die Polizei, diese machte Erhebungen, erhöhte die Präsenz. Im Gemeinderat wurde 2019 eine Umfahrung für Merzenstein beschlossen, aktuell wird sie geplant. „Bis Herbst wird die Trassenplanung fertig sein“, so Stern. Diese Umfahrung im Ausbauprogramm des Landes soll bis 2035 umgesetzt sein. Bis dahin sorgen Polizeipräsenz und Kontrollen für mehr Sicherheit.

