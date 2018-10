Durch einen Reifenplatzer hatte der Lenker die Herrschaft über das Fahrzeug verloren und war in den Straßengraben gefahren. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Lkw wurde mittels Seilwinde wieder herausgezogen. Die Beschädigung am Fahrzeug war so enorm , dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war.

Im Anschluss musst die Fahrbahn noch von Erde und Schlamm gereinigt werden. Um 10:35 Uhr waren alle Arbeiten beendet und die FF Zwettl-Stadt konnte wieder ins Feuerwehrhaus Zwettl einrücken.