Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden am 2. März die Feuerwehren Zwettl-Stadt und Moidrams auf der Umfahrung Zwettl gerufen.

Um 5.30 Uhr morgen wurden drei Pkw zwischen den Abfahrten Demutsgraben und Moidrams in den Unfall verwickelt. Die drei Autos lagen schwer beschädigt im Straßengraben, glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.



Mit Kränen der Einsatzfahrzeuge wurden die Autos geborgen und beim Feuerwehrhaus Zwettl gesichert abgestellt. Mit der Straßenwaschanlage wurde die Fahrbahn noch von Erde und Steinen befreit und gereinigt.



Um 07:45 Uhr waren alle Arbeiten beendet und beide Feuerwehren konnten wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.



