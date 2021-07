Laut Polizei war der Zwettler am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Abfahrtsrampe von der B36 zur B38 unterwegs und wollte bei der Rampe 4 in Richtung Krems fahren. Als der Lenker merkte, dass er die falsche Abfahrt gewählt hatte, versuchte er, sein Fahrzeug zu wenden.

Dabei geriet 87-Jährige trotz geringer Geschwindigkeit mit der Vorderachse seines Autos in den linken Straßengraben und blieb rechtwinkelig zur Fahrbahn darin hängen.

Das Fahrzeug wurde lediglich leicht an der Frontseite beschädigt und musste von der Feuerwehr Zwettl-Stadt geborgen und abtransportiert werden. Auch die Feuerwehr Stift Zwettl war im Einsatz.