Hell und einladend präsentiert sich der neu gestaltete Klosterladen des Stiftes Zwettl nach den Umbauarbeiten. „Genau zeitgerecht vor Saisonbeginn fertiggestellt“, merkt Abt Johannes Maria Szypulski an. Den Klosterladen, der täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet ist, gibt es seit Anfang der 1990er-Jahre.

Was ist neu? Bisher betrat man das Geschäft über einige Stufen von der Durchfahrt zum Abteihof her. Eine Engstelle, an der immer wieder gefährliche Situationen für die Gäste entstanden. Durch die Verlegung des Eingangs direkt in den Abteihof gelangen nun die Besucher barrierefrei durch eine schöne Glastür von Wolfgang Sammer in das Verkaufslokal. Während Reiseleiter für ihre Gruppen im Klosterladen die Tickets für die Führung kaufen, können die Wartenden einen Blick auf den Stiftsturm genießen, Fotos im Abteihof machen oder neben Zitrusträuchern in den gefällig arrangierten Sitzmöbeln entspannen.

Völlig neu gestaltet ist auch das Ladeninnere. Tischlermeister Erwin Stöllner schuf funktionale Möbel nach abgestimmtem Logistikkonzept mit neuer Beleuchtung in erforderlicher Lichtstärke von „Die Mengls“. „Ein besonderes Highlight stellt das neue Weinregal dar, das in Zusammenarbeit mit Eva und Michael Moosbrugger, den Pächtern des Weingutes Schloss Gobelsburg, gestaltet wurde“, freut sich Roland Engelmayr, der neue Leiter des Klosterladens. Die Qualitätsweine sind zu Ab-Hof-Preisen erhältlich.

Auch das Warenangebot des Klosterladens wurde überarbeitet. Geschenke, Billetts und Bücher liegen bereit.

Neu in der Produktpalette sind vor allem Fische aus der stiftseigenen Fischzucht, frisch, geräuchert oder gegen Vorbestellung nach ganz persönlichen Wünschen. Als „Zwettler Stiftsschätze“ bietet der Klosterladen Bio-Tee, Honig, Mohn, Mohnöl und diverse andere Schmankerl an. Hochwertig sind auch weitere regionale Produkte wie Liköre, Schnäpse, Naturkosmetik und Nudeln. So können Gäste ihren Besuch des Stiftes Zwettl mit einem kleinen aber feinen Einkauf abschließen oder sich im Klosterladen den Gusto holen und nach reiflicher Überlegung unter shop.stift-zwettl.at bestellen.