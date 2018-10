An der Neuen Mittelschule Martinsberg soll der Schulschwerpunkt „Holz: Wald und Wirtschaft“ nicht nur in verschiedenen Unterrichtsgegenständen seinen Niederschlag finden, sondern auch äußerlich sichtbar werden. Unter dem Motto „Aus Beton wird Holz“ soll jedes Schuljahr als Projektschwerpunkt eine Klasse umgestaltet werden.

Begonnen wurde bei den Projekttagen im Juni mit der 3. Klasse. Die Schüler verlegten gemeinsam mit ihrem Klassenvorstand Bernhard Steinhart einen Parkettboden. Wände, Heizkörper und Kästen bekamen einen neuen Anstrich. Am Schulanfang wurde dann die Wandverkleidung hergestellt und montiert, und Ablageflächen aus Holz runden das Gesamtbild ab.

Ende September konnte die Klasse erstmals für die Englisch-Intensivsprachwoche genützt werden. Die beiden Native speaker Neil und Nick waren von der Atmosphäre des Raumes begeistert und studierten mit den Schülern unter anderem den Sketch „Welcome to Monsterschool“ ein. Bei der Schlusspräsentation ernteten die Schüler großes Lob, sowohl von den Gastlehrern als auch von den zahlreich erschienenen Eltern.

Auch die neu gestaltete Outdoor-Klasse wird immer wieder um Elemente, wie z. B. einer großen Holzschaukel, erweitert. Damit alle Schüler in den Genuss eines besseren Raumklimas und mehr Behaglichkeit durch Holz in den Schulräumen kommen, wird in den nächsten Monaten eine weitere Klasse mit Holzelementen gestaltet.

Neue Holzdecken im Eingangsbereich waren der erste Schritt auf dem Weg zu „Aus Beton wird Holz“.