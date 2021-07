Anfangs meinte es der Wettergott nicht gut mit den Schönbachern bei der Eröffnung des neu gestalteten Kinderspielplatzes am 4. Juli. Darum trudelten die meisten Familien erst verspätet nach dem leichten Regen ein, doch dann wurde es noch ein gemütlicher Sonntagnachmittag bei Sonnenschein.

Vizebürgermeister Willibald Kolm, der Obmann der Dorferneuerung Schönbach, die dieses Projekt umgesetzt hatte, begrüßte die Gäste mit den Worten: „Auf dem Kinderspielplatz hat sich in den letzten Jahren einiges geändert.“ So waren ein Kletterturm, eine Wippe und ein Rondell neu errichtet und einige Dinge renoviert worden. Die Landjugend hatte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Dorferneuerung kostenlos die Ausschank-Hütte gebaut.

Die Investitionen von 16.000 Euro hatten je zu einem Drittel das Land NÖ (die Dorf- und Stadterneuerung), die Gemeinde und die Dorferneuerung Schönbach übernommen. Um die Förderungen hatten sich Rainer Strondl und Christoph Strohmayer gekümmert. Kolm berichtete auch vom Abriss eines alten Hauses vor dem Spielplatz, wodurch Strom und Wasser verlegt werden konnten.

„Einer der schönsten Spielplätze“

Bürgermeister Ewald Fröschl betonte, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren den Fokus auf Familie und Bildung lege – Letzteres durch die Generalsanierung der Mittelschule. Es sollen dadurch „Familien da bleiben und sich wohlfühlen“. Er meinte: „Das ist einer der schönsten und sichersten Spielplätze, da er von einer Mauer umgeben ist“. Die Landjugend, die Initiative Schönbach und der Dorferneuerungsverein kümmerten sich um die Verpflegung. Für die musikalische Umrahmung war kurzfristig die „Junge Waldviertler Böhmische“ engagiert worden.