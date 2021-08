Die SPÖ unter Bezirkskvorsitzendem Herbert Kraus machte bei der Pressekonferenz in der Vorwoche wieder einmal das Projekt „Einkaufszentrum Zwettl“ zum Thema, nachdem es seit Monaten sehr still darum geworden ist. „Das Einkaufszentrum ist tot – bis zur nächsten Wahl, dann wird die Leiche ausgegraben, geschminkt und als neu verkauft“, meint Kraus, der nicht mehr an eine Realisierung glaubt.

Der Sozialdemokrat fordert seit mehreren Jahren eine Fachhochschule für Holzbautechnik am Areal der ehemaligen Gärtnerei Hahn, das von Reinhold Frasl und seiner Immobilienfirma Consio für das Kampcenter angekauft worden ist. Diese Forderung unterstrich er bei der Pressekonferenz einmal mehr, denn: „Das würde die Stadt mehr beleben als ein Einkaufszentrum.“

Der Idee einer Fachhochschule steht auch ÖVP-Bürgermeister Franz Mold positiv gegenüber: „Der Wunsch ist auch von uns da, die Frage ist nur, ob wir eine solche überhaupt bekommen.“ So entscheide auch ein Beirat der Fachhochschulen über künftige Standorte. Ich könnte mir eine dislozierte Lösung der bestehenden Pflegeausbildung in Krems vorstellen: Die Schüler machen ohnehin zum Teil ihre Praxis in Zwettl.“

Keine aktuellen Infos von Consio

Ob das „Kamp-Center“, das die Immobilienfirma Consio um Investor Reinhold Frasl plant, kommt oder nicht, diese Frage stellen sich seit mittlerweile zehn Jahren viele. Dieses Einkaufszentrum, das nach wie vor auf der Consio-Homepage unter den „geplanten Projekten“ genau beschrieben wird, soll am Hahn-Areal mit einer eigenen Zufahrt samt Brücke über den Kamp errichtet werden.

Der, der die Spekulationen um dieses Mega-Projekt ganz einfach aus den Weg räumen könnte, ist Reinhold Frasl. Die NÖN versuchte mehrfach, mit dem Inhaber von Consio Kontakt aufzunehmen – leider erfolglos. Seine Mitarbeiterin Magdalena Langbauer konnte keine Auskunft geben.

Auch Bürgermeister Franz Mold hat keine aktuellen Informationen zu dem Einkaufszentrum. „Den letzten Kontakt zu Reinhold Frasl hatte ich im Winter. Da wollte er sich mit mir treffen. Ein Treffen hat es aber bis heute nicht gegeben“, betont Mold. „Mein Letztstand ist aber, dass Frasl am Projekt festhalten möchte.“

Areal eignet zur Stadterweiterung

Für Christof Kastner von der Kastner-Gruppe und Sprecher der Initiative „Zwettl 2020“, die sich gegen die Errichtung des Einkaufszentrums von Beginn an stark macht, scheint es ebenfalls, dass dieses Projekt gestorben ist: „Seit Jahren ist es ganz ruhig darum geworden, es gibt keine Aktivitäten. Ich gehe davon aus, dass es, solange keine Brücke gebaut wird, auch das Kamp-Center nicht entstehen wird. Corona hat außerdem dazu geführt, dass die Leerstände in Einkaufszentren steigen. Bei vielen ist die Luft draußen. In Zeiten wie diesen baut keiner ein Einkaufszentrum.“ Das Areal selber sei, laut Kastner, ideal als „Stadterweiterungsbereich“. Vielleicht werde das Grundstück von Consio ja irgendwann zum Verkauf angeboten – „dann muss man überlegen.“