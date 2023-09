Eine einheitliche Postleitzahl in der Gemeinde Großgöttfritz

Die Ortschaften Großweißenbach, Frankenreith, Reichers, Rohrenreith und Sprögnitz sind jetzt, so wie Großgöttfritz, Engelbrechts und Kleinweißenbach unter der Postleitzahl 3913 geführt. Bisher lautete diese 3910 - also jene von Zwettl. „Wir hatten es dadurch immer wieder mit falsch zugestellten Postsendungen zu tun. Viele bekamen etwa den Müllabfuhrterminkalender der Stadtgemeinde Zwettl zugestellt, auch amtliche Mitteilungen der Gemeinde und für die Verteilung im Gemeindegebiet Großgöttfritz vorgesehene Massensendungen von Betrieben und Vereinen aus unserer Gemeinde waren Irrläufer und wurden in Ortschaften der Stadtgemeinde Zwettl zugestellt“, erzählt der seit 33 Jahren amtierende Bürgermeister. Deshalb gingen bei der Post auch viele Beschwerden ein. Diese sollten jetzt aber der Vergangenheit angehören.

Diese Umstellung war laut Hofbauer nicht einfach und dauerte bis zum Inkrafttreten über ein Jahr. „Aber mit der einheitlichen Postleitzahl wird die Identität unserer Gemeinde auch nach außen getragen. Wir sind ja eine Gemeinde, haben eine Pfarre und jetzt auch eine Postleitzahl“, sagt der Bürgermeister dazu. Und noch einen Vorteil kann der Bürgermeister der gemeinsamen Postleitzahl zuschreiben. „Beim Einkauf wird man öfter nach der Postleitzahl gefragt. Jetzt zählen bei diesen Statistiken und auch bei vielen anderen Statistiken alle unsere Bürger zu unserer Gemeinde.“

Die neue Postleitzahl gilt bereits in den fünf betroffenen Katastralgemeinden. Es gibt aber eine Übergangsphase, diese läuft noch bis Ende Jänner 2024. Bis dahin sollten alle relevanten Datenbanken umgestellt sein.