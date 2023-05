Zwettls Bäuerinnen feiern ihre „LANDe Platzl“beim Dorfmuseum Roiten

Von den Bäuerinnen des Gebietes Groß Gerungs wurden fünf sogenanntes LANDe Platzl, in Arbesbach, Altmelon, Groß Gerungs, Langschlag und eines im Nahbereich vom Dorfmuseum Roiten errichtet. Diese fünf Stellen wurden gemeinsam im Zuge der Veranstaltung, `Roiten zeigt Vielfalt´, am 28. Mai vor dem Museum Roiten im Rahmen eines kleinen Festaktes für eröffnet erklärt. Die Vertreter der Gemeinden waren anwesend und Gebietsbäuerin Andrea Wagner hielt die Festrede. Der zuständige Bürgermeiste Martin Frühwirt aus Arbesbach lobte das Wirken der Bäuerinnen und zeigte sich sehr erfreut über die vielen Aktivitäten der Frauen.

Der ländliche Raum liegt, offensichtlich auch verstärkt durch die Coronakrise, wieder voll im Trend des Wanderns und sich in der Natur bewegen. Mit ihrem neuen Projekt und der überlegenswerten Bezeichnung, "LANDe Platzl", laden die Bäuerinnen NÖ alle Zielgruppen ein, sich gemeinsam um die Natur und die Schönheiten des Landes zu kümmern und die Funktion der Natur zu erhalten und zu pflegen und um Schädigungen zu verhindern. Schautafeln und Anregung zum Rücksichtsvollen Umgang mit der wertvollen Natur werden alles Menschen gebeten sich richtig zu verhalten. Jene, die den neuartigen Trend Plogging verfolgen, werden dazu animiert. Plogging bedeutet, dass während des Spazierens, Wanderns oder Laufens gleichzeitig Müll aufgesammelt und umweltgerecht entsorgt wird.

„Wir Bäuerinnen haben an fünf Orten im Gebiet Groß Gerungs je ein LANDe Platzl aufgebaut. An diesem hochfrequentierten Punkten finden alle Anrainer, Wanderer und Gäste wertvolle Hinweise zum rücksichtsvollen Verhalten in der Natur und Motivierendes zum neuen Bewegungstrend‚ Plogging", erklärt die Gebietsbäuerin Andrea Wagner. Die Bäuerinnen wollen in der Öffentlichkeit ihren Bekanntheitsgrad erhöhen, und mitteilen, dass sie nicht nur in der Landwirtschaft tätig sind, sondern in vielen anderen belangen und sich freuen, wenn auch Nichtbäuerinnen (auch Männer) sich bei dem einen oder anderen Projekt beteiligen, meinte Andrea Wagner zusätzlich.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.